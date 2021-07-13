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≡ Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41921
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 17:55
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- Также будет акцентировано внимание на техническое состояние транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, - отметил заместитель начальника УМПС. - Многие из таких автомобилей не отвечают требованиям безопасности на дорогах.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10371
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 22:22
#15
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Цитата:
drakon:
Да непомню Я. Это зимой было. За меня оплатили все. Потом с зп выщитали около 30 000. Но это там с 50% скидкой. У нас в кз если ты штраф оплачиваешь в течении недели 7 дней то скачуха идет 50%! Вот и считай. Почти стольник надо было бы оплатить если бы долго в носу ковырятся.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7295
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 22:27
#16
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Цитата:
Vit:
Потом с зп выщитали около 30 000. Но это там с 50% скидкой. У нас в кз если ты штраф оплачиваешь в течении недели 7 дней то скачуха идет 50%! Вот и считай. Почти стольник надо было бы оплатить если бы долго в носу ковырятся.

Виталь 30 000 с 50% скидки, это же 60 000 100% откуда стольник? :lol:
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
802
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 22:37
#17
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Цитата:
alex_60:
работают

Точнее зарабатывают, возможно даже и для бюджета страны.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10371
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 22:38
#18
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Цитата:
elektron:
Для меня бедного 60 000 это почти стольник
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4741
Re: Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная...
Отправлено: 13.07.21 - 23:17
#19
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Я два раза ездил в Челябинск, меня там один раз остановили лишь спросить, все ли у меня хорошо. Переезжаю границу на повороте с карабылыка стоит на трехножке СТОП, я его не заметил потому что он должен быть на уровне хотя бы головы. Не стал спорить, пусть подавятся
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22184
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 23:22
#20
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Цитата:
сайлау курманов:
Не стал спорить, пусть подавятся

Домой же - вернулся. Скучали по тебе... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7295
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 23:23
#21
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Цитата:
сайлау курманов:
на повороте с карабылыка стоит на трехножке СТОП

Я там в своё время больше времени потерял, чем до Омска летел. :lol:
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