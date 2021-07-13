Отправлено: - 22:27

Vit:

Потом с зп выщитали около 30 000. Но это там с 50% скидкой. У нас в кз если ты штраф оплачиваешь в течении недели 7 дней то скачуха идет 50%! Вот и считай. Почти стольник надо было бы оплатить если бы долго в носу ковырятся.

Цитата:Виталь 30 000 с 50% скидки, это же 60 000 100% откуда стольник?