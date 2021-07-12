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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11117
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.07.21 - 11:46
#3901
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Цитата:
Kairat stayer:
Докопаться что-ли хотите?

Стране нужны рабочие руки, а не рабочие языки. Нельзя вырастить полиязычного сталевара. Вернее можно, но скорее всего сталь он варить долго не будет :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8628
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 15:26
#3902
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Цитата:
Kairat stayer:
Да и с каких пор обращение на языке государства стало проявлением национализма?

Представляю
Захожу я в магнит в Челябинске
А мне продавец чето на мордовском лапочет
Я прошу его на русском ответить
А он истерику поднимает что я националист и фашиЗД)))
Плюнул пошел в пятерочку через дорогу
А там на кассе тувинец)
И опять не по русски чето говорит)) а бурят в очереди мне переводит,брат если хочешь обслуживания на русском иди в красное и белое,тут тебя не обслужат потомучто ты нацист если требуешь чтобы с тобой по русски разговаривали
Империя подумал я)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8628
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 15:42
#3903
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Цитата:
Kairat stayer: Докопаться что-ли хотите? Еще на картах или на ромашке погадайте великие Нострадамусы.
Не обращайте внимания Это у них тактика такая Когда сказать больше по существу нечего))Цитата:
maxsaf:
Нельзя вырастить полиязычного сталевара. Вернее можно, но скорее всего сталь он варить долго не будет

Много вы видели сталеваров кто в бильярдных работает?
Или металлургов держащих магазин на вокзале в Актау?))
Коммерсы в первую очередь должны знать языки и соблюдать закон
Иначе какие они коммерсы?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8628
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 15:44
#3904
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Жертву оралманов смотрю понизили
Че натворил?
Опять пьяный, всякую чушь писал?
Или с будуна зашёл?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11117
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 18:50
#3905
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Цитата:
abaika95:
Представляю Захожу я в магнит в Челябинске

Не надо ля ля. Исторически так сложилось, что весь СССР говорил на русском, поэтому ниче такого вы не Представляете. Россия после развала СССР не пытается новый язык ввести, а как пользовалась русским до развала, так и пользуется до сих пор. Там такой проблемы вообще нет и быть не может.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11117
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 18:53
#3906
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Цитата:
abaika95:
Много вы видели сталеваров кто в бильярдных работает? Или металлургов держащих магазин на вокзале в Актау?))

А они кто по вашему? Дипломированные работники бильярдных или профессиональные держатели магазинов?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11117
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 18:56
#3907
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Цитата:
abaika95:
Коммерсы в первую очередь должны знать языки и соблюдать закон Иначе какие они коммерсы?

Все это в основном лицензированные виды деятельности. Содрать денег за лицензию наверняка не забыли, а проверить элементарно на соответствие нормам - видать это не входило в планы при срубании бабла.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8628
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 22:56
#3908
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Цитата:
maxsaf:
Не надо ля ля. Исторически так сложилось, что весь СССР говорил на русском, поэтому ниче такого вы не Представляете

Исторически так сложилось что большая часть современного СНГ (когда было под властью монгольской империи или в отдельности улуг улуса/золотая орда) говорило на тюркском языке,поэтому представлять можно все что угодно)
Цитата:
maxsaf:
Россия после развала СССР не пытается новый язык ввести, а как пользовалась русским до развала, так и пользуется до сих пор

Флаг им в руки и пирожок с полочки)
Пусть пользуются на здоровье)
У нас же будет гос язык тот что исторически сложился до СССР и до РИ
Цитата:
maxsaf:
Там такой проблемы вообще нет и быть не может.

Ниче скоро появится)
Цитата:
maxsaf:
А они кто по вашему? Дипломированные работники бильярдных или профессиональные держатели магазинов?

Явно не металлурги а коммерсы обыкновенные по нашему предприниматели или по вашему бизнесмены)
Цитата:
maxsaf:
Содрать денег за лицензию наверняка не забыли, а проверить элементарно на соответствие нормам - видать это не входило в планы при срубании бабла.

Это уже не проблемы потребителя
Потребитель приходит и хочет чтобы его обслуживали на гос языке в России,Германии,Франции или даже представьте у нас
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22184
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.07.21 - 23:08
#3909
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Цитата:
abaika95:
Явно не металлурги

Ты что имеешь, против - металлурга?... :-o
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