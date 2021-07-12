Отправлено: - 22:56

maxsaf:

Не надо ля ля. Исторически так сложилось, что весь СССР говорил на русском, поэтому ниче такого вы не Представляете

maxsaf:

Россия после развала СССР не пытается новый язык ввести, а как пользовалась русским до развала, так и пользуется до сих пор

maxsaf:

Там такой проблемы вообще нет и быть не может.

maxsaf:

А они кто по вашему? Дипломированные работники бильярдных или профессиональные держатели магазинов?

maxsaf:

Содрать денег за лицензию наверняка не забыли, а проверить элементарно на соответствие нормам - видать это не входило в планы при срубании бабла.

Цитата:Исторически так сложилось что большая часть современного СНГ (когда было под властью монгольской империи или в отдельности улуг улуса/золотая орда) говорило на тюркском языке,поэтому представлять можно все что угодно)Цитата:Флаг им в руки и пирожок с полочки)Пусть пользуются на здоровье)У нас же будет гос язык тот что исторически сложился до СССР и до РИЦитата:Ниче скоро появится)Цитата:Явно не металлурги а коммерсы обыкновенные по нашему предприниматели или по вашему бизнесмены)Цитата:Это уже не проблемы потребителяПотребитель приходит и хочет чтобы его обслуживали на гос языке в России,Германии,Франции или даже представьте у нас