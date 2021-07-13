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≡ Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41921
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 14:50
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Пользователь сайта yudjin спросил: "Есть ли приказ не пускать в школу и колледж ребёнка непривитых родителей?". Еще один вопрос задала учительница - в школе ей сказали, что даже с медотводом надо будет сдавать ПЦР-тесты.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
98
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 22:48
#30
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Цитата:
Vit:

Так что Вы решили, вакцинироваться самому или нет? Вы боитесь последствий, так как тяжело перенесли ковид, но при этом абсолютно ровно на тех, у кого реальный мед.отвод. И судя по многочисленным заявлениям и в сми, и на форуме, так переболевшие одни из первых бегут ставить прививку, так как не хотят повторения.
По поводу липовых мед. отводов - даже те, кому он положен, выбивают его с боем у врачей, проще видимо купить "липовую прививку".

Цитата:
elektron:
Не совсем так.

однако ж нас уверяют как раз в том, что 60% дадут коллективный иммунитет, и бла-бла-бла - ограничения снимут. Что-то не вяжется "не совсем так" с этими речами.

Цитата:
лимон:
они не боятся, а видимо злятся

Тож такие мысли проскакивали, но Vit пока что не решился вроде, поэтому почему он так агрессивно настроен против "медотводников" не совсем ясно) может потому что ему не дали отвод?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10371
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 22:59
#31
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Цитата:
lavprof:
Я пока Не че не решил. Пока пцр- тест делаю . Ну как делаю . Так как часто границу перехожу, сдаю анализы. Мне приходит на егов-мобил результат. Вот щас появился какой то новый ( путешествуй без ковид. ) пока не знаю че это такое . Я еще им не пользовался.
Пс. Не вы а на ты. Меня немного коробит когда на вы.)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
98
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 23:03
#32
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Цитата:
Vit:
Не вы а на ты

понял, принял, исправлюсь)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7295
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 23:05
#33
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Цитата:
lavprof:
однако ж нас уверяют как раз в том, что 60% дадут коллективный иммунитет,

Ну вот когда будет достигнут, хотя желательно 75-80%, тогда и будем посмотреть.
А пока имеем то что имеем. (без смайлика, не уместен). Плюс то, что в ведро сливают посчитать бы ещё.
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