Отправлено: - 23:05

lavprof:

однако ж нас уверяют как раз в том, что 60% дадут коллективный иммунитет,

Цитата:Ну вот когда будет достигнут, хотя желательно 75-80%, тогда и будем посмотреть.А пока имеем то что имеем. (без смайлика, не уместен). Плюс то, что в ведро сливают посчитать бы ещё.