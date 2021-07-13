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≡ Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41921
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 17:55
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- Также будет акцентировано внимание на техническое состояние транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, - отметил заместитель начальника УМПС. - Многие из таких автомобилей не отвечают требованиям безопасности на дорогах.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10369
Re: Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная...
Отправлено: 13.07.21 - 17:55
#1
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Обратите внимание на посёлок Лавреньтевка. Там с одной стороны 7 домов и с другой тоже самое. Зато пешеходных переходов 10 . Вам не кажется что это глупо? Получается каждый житель себе переход нарисовал к соседу что б не парится долго обходить. Интересно а ваще есть какие то стандарты сколько пешеходных переходов должно быть на сто человек?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22182
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 18:16
#2
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Цитата:
Vit:
сколько пешеходных переходов должно быть на сто человек?

Вот сколько полицейских, на город Костанай,
есть?... :lol: ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10369
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 18:39
#3
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Цитата:
drakon:
Да у меня куча вопросов. Просто я еще сдерживаюсь. Например как и зачем сотрудник ДПС будет проверять техническое состояние моего автомобиля. Тут один вопрос накладывается друг на друга Конторы осуществляищие ТО они для чего тогда? Вы им не доверяите? Например мой автомобиль очень сложный , его в городе не каждый могет чет там отремантировать а не то что визуально определить ТО
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11117
Re: Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная...
Отправлено: 13.07.21 - 18:44
#4
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Цитата:
drakon:
Вот сколько полицейских, на город Костанай, есть?...

Хороший кстати вопрос )
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10369
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 18:53
#5
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Цитата:
drakon:
Увеличивают плотность. Дорога Костанай - ауликоль. Работает если мне память не изменяет три экипажа . Значит на каждого по 33 км . Значит че? Эти 33 км нужно отработать Там всякие мутные деньги и протоколы . Ладно. Теперь увеличивает плотность. То есть еще одну машину добавляем? Я вам открою маленький секрет, я в Москву и обратно на наших кз номер гоняю и меня очень редко какой нибудь российский ДПС остановит Но как только заезжаю в кз. Вроде бы свой казалось. И начинается...... Да остоновитесь уже. Не позортись.
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K
* KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
801
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 20:15
#6
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Цитата:
Будет увеличена плотность нарядов патрульной полиции

Только не увеличивайте пожалуйста плотность нарядов на ул. Карбышева, там от них и так не протолкнуться. Такое чувство, что по этой улице двигаются лишь самые злостные нарушители и там очень выгодно пастись... , т.е. патрулировать, если посчитать количество экипажей от кольца на аэропорт до автовокзала!? Ведь они реально только мешают и без того плотному там движению.

[Исправлено: KOS77, 13.07.2021 - 19:18]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12344
Re: Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная...
Отправлено: 13.07.21 - 20:38
#7
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с 16 мая по 17 июня было
опм "безопасная дорога".
месяца не прошло, опять опм безопасная дорога.аричина.
причину остановки им надо.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12344
Re: Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная...
Отправлено: 13.07.21 - 20:39
#8
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Цитата:
KOS77:
Только не увеличивайте пожалуйста плотность нарядов на ул. Карбышева, там от них и так не протолкнуться


да, там у них дом родной.
туда сюда катаются постоянно.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22182
Re: Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная...
Отправлено: 13.07.21 - 21:14
#9
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Цитата:
alex_60:
туда сюда катаются постоянно.

А почему?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12344
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 21:23
#10
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Цитата:
drakon:
почему?..


работают. следят за соблюдением пдд.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10369
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 21:33
#11
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Цитата:
drakon:
Вот почему. Я не хулиган и не балуюсь. Откуда пришло сразу столько писем - штрафов? Не охото щас зарисовывать адреса и фамлы Вобщем эта куча штрафов .. Я в один день в одну минуту и в одну секунду нарушил скоростной режим. Как так получилось непонятно. Ну Я внимательно прочитал место . Получается Я одно место проехал больше чем 60 км и они меня щелкали наверно пока пленка не кончилась.) Это как за одно нарушение ты должен шесть раз отсидеть или кучу штрафов оплатить вобщем оплатил. Не стал возится и нервы тратить. )
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22182
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 21:38
#12
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Цитата:
Vit:
вобщем оплатил.

Виталик, ты это - серьёзно?... :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10369
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 21:43
#13
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Цитата:
drakon:
Богом клянусь. Штрафы пришли за одно место в одну минуту и в одну секунду. Почему незнаю. Я незахотел разбиратся. Но письма дома лежат на всякий случай,. Могу в любой момент их показать
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22182
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 21:48
#14
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Цитата:
Vit:
Богом клянусь.

И сколько - заплатил?... :-o
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