Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 17:55
- Также будет акцентировано внимание на техническое состояние транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, - отметил заместитель начальника УМПС. - Многие из таких автомобилей не отвечают требованиям безопасности на дорогах. Читать новость
Обратите внимание на посёлок Лавреньтевка. Там с одной стороны 7 домов и с другой тоже самое. Зато пешеходных переходов 10 . Вам не кажется что это глупо? Получается каждый житель себе переход нарисовал к соседу что б не парится долго обходить. Интересно а ваще есть какие то стандарты сколько пешеходных переходов должно быть на сто человек?
Да у меня куча вопросов. Просто я еще сдерживаюсь. Например как и зачем сотрудник ДПС будет проверять техническое состояние моего автомобиля. Тут один вопрос накладывается друг на друга Конторы осуществляищие ТО они для чего тогда? Вы им не доверяите? Например мой автомобиль очень сложный , его в городе не каждый могет чет там отремантировать а не то что визуально определить ТО
Увеличивают плотность. Дорога Костанай - ауликоль. Работает если мне память не изменяет три экипажа . Значит на каждого по 33 км . Значит че? Эти 33 км нужно отработать Там всякие мутные деньги и протоколы . Ладно. Теперь увеличивает плотность. То есть еще одну машину добавляем? Я вам открою маленький секрет, я в Москву и обратно на наших кз номер гоняю и меня очень редко какой нибудь российский ДПС остановит Но как только заезжаю в кз. Вроде бы свой казалось. И начинается...... Да остоновитесь уже. Не позортись.
Будет увеличена плотность нарядов патрульной полиции
Только не увеличивайте пожалуйста плотность нарядов на ул. Карбышева, там от них и так не протолкнуться. Такое чувство, что по этой улице двигаются лишь самые злостные нарушители и там очень выгодно пастись... , т.е. патрулировать, если посчитать количество экипажей от кольца на аэропорт до автовокзала!? Ведь они реально только мешают и без того плотному там движению.
Вот почему. Я не хулиган и не балуюсь. Откуда пришло сразу столько писем - штрафов? Не охото щас зарисовывать адреса и фамлы Вобщем эта куча штрафов .. Я в один день в одну минуту и в одну секунду нарушил скоростной режим. Как так получилось непонятно. Ну Я внимательно прочитал место . Получается Я одно место проехал больше чем 60 км и они меня щелкали наверно пока пленка не кончилась.) Это как за одно нарушение ты должен шесть раз отсидеть или кучу штрафов оплатить вобщем оплатил. Не стал возится и нервы тратить. )
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