Отправлено: - 19:36

С какого.... они не должны делать пцр-тест?

А ковид они перенести в силу этих же причин перенести тяжело не боятся? Или не перенести?

Или получившие справки с различными болячками настоящими ли выдуманными могут свободно посещать что угодно, даже бессимптомно болея, тряся справкой?

Цитата:С такого. Человек приходит в поликлинику- сделайте вакцину. А ему отказ- у вас противопоказания. Почему он должен делать ПЦР?Цитата:Давайте решать проблемы по мере их поступления. Как случится, будем думать, как и куда это переносить. А спровоцировать Отек Квинке и также валятся под аппаратом ИВЛ- перспективка так себе.Цитата:Радуйтесь, что Вам трясти нечем.Со слов Цоя, с медотводом- это 1% населения. И их спасет коллективный иммунитет)))))) Так что вам, привитым, бояться? Вы ж вакцинированные, с супербыстрым иммунитетом на корону. Спасайте всех непривитых)))