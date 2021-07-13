Re: На вопросы о вакцинах и сроках медотвода ответили...

Отправлено: - 20:43

Журналисты вы какие то вопросы задаете детские и не конкретные !

Например Я не доверю им. Можно было спросить ? Я хочу купить сразу две дозы. Первую и вторую . Я не хочу бегать потом по всему городу и искать вторую. А то начинается, бред какой-то. Мы после первой дозы будем давать медотвод если вы себя плохо чувствуите . Пускай они свои отмазки бабушкам говорят на лавочках . А мне раз вы допустим сделали первую, то вторую обязательно тоже будьте любезны