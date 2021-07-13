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Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41919
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 14:50
Пользователь сайта yudjin спросил: "Есть ли приказ не пускать в школу и колледж ребёнка непривитых родителей?". Еще один вопрос задала учительница - в школе ей сказали, что даже с медотводом надо будет сдавать ПЦР-тесты.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14138
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 16:28
Цитата:
Довольно опасно для врача такой отвод дать - он сиюминутно не появится же. А по анамнезу проверку легко провести. Это даже проще проверить чем липовую вакцинацию.
abaika95:
это будет лазейка для мракобесов
это будет лазейка для мракобесов
Довольно опасно для врача такой отвод дать - он сиюминутно не появится же. А по анамнезу проверку легко провести. Это даже проще проверить чем липовую вакцинацию.
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 16:38
Цитата:
Victor Yang:Какая проверка? Если бы у нас в стране были бы проверки , то мы давно жили бы круче чем в Дубаи и ты бы врятли уехал У нас все через одно место делается . И проверки тоже
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 16:47
Цитата:
дак и привитые могут распространять.
abaika95:
Он также может бессимптомно распространять
Он также может бессимптомно распространять
дак и привитые могут распространять.
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 16:54
Цитата:
lavprof:Зараза к заразе не пристает. Я так понял . Если не будем привитые то все умрем А если привитые то просто будем друг другу передавать вирус и нам за это не че не будет. И вирусу хорошо и нам.
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 17:04
Цитата:
Ну, не ко всем, но пристает, и не заболеть/переболеть легко и не переносить - разные вещи) в данный момент у меня тетя болеет, весной прививалась, пока что вроде в легкой форме, дома на изоляции.
А то, что будем передавать вирус и нам ничего не будет - хочет верить в эти сказки, только скорее он будет так мутировать долго и счастливо, и ревакцинироваться мы будем каждые полгода) по итогу все)
Vit:
Ну, не ко всем, но пристает, и не заболеть/переболеть легко и не переносить - разные вещи) в данный момент у меня тетя болеет, весной прививалась, пока что вроде в легкой форме, дома на изоляции.
А то, что будем передавать вирус и нам ничего не будет - хочет верить в эти сказки, только скорее он будет так мутировать долго и счастливо, и ревакцинироваться мы будем каждые полгода) по итогу все)
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 116
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 17:05
Пусть делают ПЦР бесплатным для людей с медотводом и будут делать. Кому захочется половину своей зарплаты на какие-то тесты отдавать, смысл тогда вобще работать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1349
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 17:18
Цитата:
... также как и привитые
Цитата:
попробуйте, узнаете что для этого нужно основание и история болезни (продолжительная по времени)
abaika95:
Тоесть человек получил медотвод это же не значит автоматически что он защищён от вируса? Он также может бессимптомно распространять
Тоесть человек получил медотвод это же не значит автоматически что он защищён от вируса? Он также может бессимптомно распространять
... также как и привитые
Цитата:
abaika95:
Получить медотвод и сидеть хихикать
Получить медотвод и сидеть хихикать
попробуйте, узнаете что для этого нужно основание и история болезни (продолжительная по времени)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11117
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 19:07
Цитата:
Да пофиг вообще, когда бабки сами плывут в карман
Вон уже количество аллергиков резко подскочило
Цитата:
Это звучит разумно. С бесплатным ПЦР ни одного липового медотвода не будет.
Victor Yang:
Довольно опасно для врача такой отвод дать - он сиюминутно не появится же
Довольно опасно для врача такой отвод дать - он сиюминутно не появится же
Да пофиг вообще, когда бабки сами плывут в карман
Вон уже количество аллергиков резко подскочило
Цитата:
Николаич I:
Пусть делают ПЦР бесплатным для людей с медотводом и будут делать. Кому захочется половину своей зарплаты на какие-то тесты отдавать, смысл тогда вобще работать.
Пусть делают ПЦР бесплатным для людей с медотводом и будут делать. Кому захочется половину своей зарплаты на какие-то тесты отдавать, смысл тогда вобще работать.
Это звучит разумно. С бесплатным ПЦР ни одного липового медотвода не будет.
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 19:17
Цитата:
maxsaf:Скорей всего будут и липовые тесты. Но как, не специально а в качестве экономии бюджета). Могут как и вакцину в унитаз ваш анализ вылить. Мне же так и не пришёл анализ от скорой помощи прошлым летом. Потом когда звонил врачу в поликлинку, она мне сказала что лаборатории"задыхаются". Я ж потом в Олимпе делал Скидывал тут результат.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1419
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 19:36
Цитата:
С такого. Человек приходит в поликлинику- сделайте вакцину. А ему отказ- у вас противопоказания. Почему он должен делать ПЦР?
Цитата:
Давайте решать проблемы по мере их поступления. Как случится, будем думать, как и куда это переносить. А спровоцировать Отек Квинке и также валятся под аппаратом ИВЛ- перспективка так себе.
Цитата:
Радуйтесь, что Вам трясти нечем.
Со слов Цоя, с медотводом- это 1% населения. И их спасет коллективный иммунитет)))))) Так что вам, привитым, бояться? Вы ж вакцинированные, с супербыстрым иммунитетом на корону. Спасайте всех непривитых)))
С какого.... они не должны делать пцр-тест?
С такого. Человек приходит в поликлинику- сделайте вакцину. А ему отказ- у вас противопоказания. Почему он должен делать ПЦР?
Цитата:
А ковид они перенести в силу этих же причин перенести тяжело не боятся? Или не перенести?
Давайте решать проблемы по мере их поступления. Как случится, будем думать, как и куда это переносить. А спровоцировать Отек Квинке и также валятся под аппаратом ИВЛ- перспективка так себе.
Цитата:
Или получившие справки с различными болячками настоящими ли выдуманными могут свободно посещать что угодно, даже бессимптомно болея, тряся справкой?
Радуйтесь, что Вам трясти нечем.
Со слов Цоя, с медотводом- это 1% населения. И их спасет коллективный иммунитет)))))) Так что вам, привитым, бояться? Вы ж вакцинированные, с супербыстрым иммунитетом на корону. Спасайте всех непривитых)))
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