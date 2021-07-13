Отправлено: - 17:18

abaika95:

Тоесть человек получил медотвод это же не значит автоматически что он защищён от вируса? Он также может бессимптомно распространять

abaika95:

Получить медотвод и сидеть хихикать

Цитата:... также как и привитыеЦитата:попробуйте, узнаете что для этого нужно основание и история болезни (продолжительная по времени)