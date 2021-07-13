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≡ Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41919
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 14:50
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Пользователь сайта yudjin спросил: "Есть ли приказ не пускать в школу и колледж ребёнка непривитых родителей?". Еще один вопрос задала учительница - в школе ей сказали, что даже с медотводом надо будет сдавать ПЦР-тесты.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14138
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 16:28
#15
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Цитата:
abaika95:
это будет лазейка для мракобесов

Довольно опасно для врача такой отвод дать - он сиюминутно не появится же. А по анамнезу проверку легко провести. Это даже проще проверить чем липовую вакцинацию.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10363
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 16:38
#16
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Цитата:
Victor Yang:
Какая проверка? Если бы у нас в стране были бы проверки , то мы давно жили бы круче чем в Дубаи и ты бы врятли уехал У нас все через одно место делается . И проверки тоже
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
95
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 16:47
#17
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Цитата:
abaika95:
Он также может бессимптомно распространять

дак и привитые могут распространять.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10363
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 16:54
#18
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Цитата:
lavprof:
Зараза к заразе не пристает. Я так понял . Если не будем привитые то все умрем А если привитые то просто будем друг другу передавать вирус и нам за это не че не будет. И вирусу хорошо и нам.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
95
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 17:04
#19
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Цитата:
Vit:

Ну, не ко всем, но пристает, и не заболеть/переболеть легко и не переносить - разные вещи) в данный момент у меня тетя болеет, весной прививалась, пока что вроде в легкой форме, дома на изоляции.
А то, что будем передавать вирус и нам ничего не будет - хочет верить в эти сказки, только скорее он будет так мутировать долго и счастливо, и ревакцинироваться мы будем каждые полгода) по итогу все)
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
116
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 17:05
#20
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Пусть делают ПЦР бесплатным для людей с медотводом и будут делать. Кому захочется половину своей зарплаты на какие-то тесты отдавать, смысл тогда вобще работать.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1349
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 17:18
#21
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Цитата:
abaika95:
Тоесть человек получил медотвод это же не значит автоматически что он защищён от вируса? Он также может бессимптомно распространять


... также как и привитые


Цитата:
abaika95:
Получить медотвод и сидеть хихикать


попробуйте, узнаете что для этого нужно основание и история болезни (продолжительная по времени)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11117
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 19:07
#22
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Цитата:
Victor Yang:
Довольно опасно для врача такой отвод дать - он сиюминутно не появится же

Да пофиг вообще, когда бабки сами плывут в карман :lol:
Вон уже количество аллергиков резко подскочило :-P

Цитата:
Николаич I:
Пусть делают ПЦР бесплатным для людей с медотводом и будут делать. Кому захочется половину своей зарплаты на какие-то тесты отдавать, смысл тогда вобще работать.


Это звучит разумно. С бесплатным ПЦР ни одного липового медотвода не будет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10363
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 19:17
#23
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Цитата:
maxsaf:
Скорей всего будут и липовые тесты. Но как, не специально а в качестве экономии бюджета). Могут как и вакцину в унитаз ваш анализ вылить. Мне же так и не пришёл анализ от скорой помощи прошлым летом. Потом когда звонил врачу в поликлинку, она мне сказала что лаборатории"задыхаются". Я ж потом в Олимпе делал Скидывал тут результат.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1419
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 19:36
#24
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Цитата:
С какого.... они не должны делать пцр-тест?


С такого. Человек приходит в поликлинику- сделайте вакцину. А ему отказ- у вас противопоказания. Почему он должен делать ПЦР?

Цитата:
А ковид они перенести в силу этих же причин перенести тяжело не боятся? Или не перенести?

Давайте решать проблемы по мере их поступления. Как случится, будем думать, как и куда это переносить. А спровоцировать Отек Квинке и также валятся под аппаратом ИВЛ- перспективка так себе.

Цитата:
Или получившие справки с различными болячками настоящими ли выдуманными могут свободно посещать что угодно, даже бессимптомно болея, тряся справкой?


Радуйтесь, что Вам трясти нечем.

Со слов Цоя, с медотводом- это 1% населения. И их спасет коллективный иммунитет)))))) Так что вам, привитым, бояться? Вы ж вакцинированные, с супербыстрым иммунитетом на корону. Спасайте всех непривитых)))
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