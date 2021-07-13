Отправлено: - 18:54

Для закупа препарата от эпилепсии необходимо, чтобы министерство юстиции РК

[Исправлено: KOS77, 13.07.2021 - 17:57]

Цитата:При желании разрешение на "разовый ввоз" можно оформить за пару недель, а по звонку и пары дней хватит. И непонятно причём здесь мин.юст,если разрешение выдаёт минздрав!? Понятно почему нет 600 млн. на лекарства, ведь именно столько очень необходимо футбольному клубу "тобол". Футбол важнее детского здоровья.