Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+19°C
  • 756 мм рт.ст.
  • 42% влажность
  • С, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Лекарства для больных эпилепсией и СМА еще не закупили в Костанайской области. Что мешает чиновникам?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41919
Лекарства для больных эпилепсией и СМА еще не закупили в Костанайской области. Что мешает чиновникам?
Отправлено: 13.07.21 - 17:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для закупа препарата от эпилепсии необходимо, чтобы министерство юстиции РК зарегистрировало документы поставщика, для приобретения лекарств от спинально-мышечной атрофии (СМА) - чтобы областной маслихат одобрил выделение денег.
Читать новость

Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
62
Re: Лекарства для больных эпилепсией и СМА еще не закупили в...
Отправлено: 13.07.21 - 17:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плохому "танцору" известно что мешает....
Профайл
П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
85
Re: Лекарства для больных эпилепсией и СМА еще не закупили в...
Отправлено: 13.07.21 - 17:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно???? Прошло с начала года всего то)))) В областной больнице аппарат УЗИ уже почти 3 года как не работает и что?
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
800
Лекарства для больных эпилепсией и СМА еще не закупили в Костанайской области. Что мешает чиновникам?
Отправлено: 13.07.21 - 18:54
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для закупа препарата от эпилепсии необходимо, чтобы министерство юстиции РК

При желании разрешение на "разовый ввоз" можно оформить за пару недель, а по звонку и пары дней хватит. И непонятно причём здесь мин.юст,если разрешение выдаёт минздрав!? Понятно почему нет 600 млн. на лекарства, ведь именно столько очень необходимо футбольному клубу "тобол". Футбол важнее детского здоровья.

[Исправлено: KOS77, 13.07.2021 - 17:57]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 75
Зарегистрированные пользователи: Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS