Отправлено: - 18:53

drakon:

Цитата:Увеличивают плотность. Дорога Костанай - ауликоль. Работает если мне память не изменяет три экипажа . Значит на каждого по 33 км . Значит че? Эти 33 км нужно отработать Там всякие мутные деньги и протоколы . Ладно. Теперь увеличивает плотность. То есть еще одну машину добавляем? Я вам открою маленький секрет, я в Москву и обратно на наших кз номер гоняю и меня очень редко какой нибудь российский ДПС остановит Но как только заезжаю в кз. Вроде бы свой казалось. И начинается...... Да остоновитесь уже. Не позортись.