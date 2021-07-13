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≡ Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41919
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 17:55
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- Также будет акцентировано внимание на техническое состояние транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, - отметил заместитель начальника УМПС. - Многие из таких автомобилей не отвечают требованиям безопасности на дорогах.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10363
Re: Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная...
Отправлено: 13.07.21 - 17:55
#1
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Обратите внимание на посёлок Лавреньтевка. Там с одной стороны 7 домов и с другой тоже самое. Зато пешеходных переходов 10 . Вам не кажется что это глупо? Получается каждый житель себе переход нарисовал к соседу что б не парится долго обходить. Интересно а ваще есть какие то стандарты сколько пешеходных переходов должно быть на сто человек?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22179
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 18:16
#2
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Цитата:
Vit:
сколько пешеходных переходов должно быть на сто человек?

Вот сколько полицейских, на город Костанай,
есть?... :lol: ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10363
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 18:39
#3
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Цитата:
drakon:
Да у меня куча вопросов. Просто я еще сдерживаюсь. Например как и зачем сотрудник ДПС будет проверять техническое состояние моего автомобиля. Тут один вопрос накладывается друг на друга Конторы осуществляищие ТО они для чего тогда? Вы им не доверяите? Например мой автомобиль очень сложный , его в городе не каждый могет чет там отремантировать а не то что визуально определить ТО
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11117
Re: Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная...
Отправлено: 13.07.21 - 18:44
#4
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Цитата:
drakon:
Вот сколько полицейских, на город Костанай, есть?...

Хороший кстати вопрос )
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10363
Увеличат плотность нарядов полиции - ОПМ "Безопасная дорога" началось в Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 18:53
#5
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Цитата:
drakon:
Увеличивают плотность. Дорога Костанай - ауликоль. Работает если мне память не изменяет три экипажа . Значит на каждого по 33 км . Значит че? Эти 33 км нужно отработать Там всякие мутные деньги и протоколы . Ладно. Теперь увеличивает плотность. То есть еще одну машину добавляем? Я вам открою маленький секрет, я в Москву и обратно на наших кз номер гоняю и меня очень редко какой нибудь российский ДПС остановит Но как только заезжаю в кз. Вроде бы свой казалось. И начинается...... Да остоновитесь уже. Не позортись.
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