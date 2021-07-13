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≡ 278 выходцев из Казахстана получили золотые визы в Великобритании. 206 из них Лондон выдал без финансовых проверок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41919
278 выходцев из Казахстана получили золотые визы в Великобритании. 206 из них Лондон выдал без финансовых проверок
Отправлено: 13.07.21 - 18:40
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С 2008 по 2020 годы 278 представителей Казахстана получили так называемую золотую визу, которая даёт право на проживание в Великобритании, говорится в отчёте антикоррупционной организации Spotlight on corruption.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11117
Re: 278 выходцев из Казахстана получили золотые визы в...
Отправлено: 13.07.21 - 18:40
#1
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Цитата:
которые позволяют грязным деньгам поступать в Великобританию

Ой, да ладно ) вызывает тревогу))

Цитата:
Среди известных обладателей золотой визы Spotlight on corruption упоминает Мадияра Аблязова.

Оглсите весь список пжалуйста :lol:
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