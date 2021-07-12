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≡ Карантин ужесточат в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41916
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 12.07.21 - 20:46
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в "красной" зоне.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
86
Re: Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:03
#30
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А кто ни будь из здешних ораторов лежал с ковидом? по моему только Vit ну и я . Я думаю что, кто пережил время когда ты лежишь с трубкой во тру с кучей систем от которых мало эффекта, а в промежутке бегаешь через пять минут в туалет, с температурой и потерей веса, тот ни за какие коврижки не захочет ставить прививку. Я пас. Найдем способы что бы избежать сие удовольствие.
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7603
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:12
#31
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Цитата:
nmv85:
А кто ни будь из здешних ораторов лежал с ковидом? по моему только Vit ну и я . Я думаю что, кто пережил время когда ты лежишь с трубкой во тру с кучей систем от которых мало эффекта, а в промежутке бегаешь через пять минут в туалет, с температурой и потерей веса, тот ни за какие коврижки не захочет ставить прививку. Я пас. Найдем способы что бы избежать сие удовольствие.


Видимо, понравилось.
Хочется повторить.

Я вот болел в лёгкой форме, без проблем и последствий, прошлым летом, и могу сообщить: недомогание после прививки Спутником даже не рядом, настолько легче переносится.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7577
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:15
#32
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Цитата:
Валентин:
Сколько умерло от вакцины,

А кто их считает? Даже если и считают, то либо не признают, что от вакцины, либо никогда не обнародуют.

Цитата:
Валентин:
у вас тревожное расстройство?

Вы психолог, врач? Держите свои диагнозы при себе. ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7577
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:18
#33
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Цитата:
Валентин:
недомогание после прививки Спутником даже не рядом

каждый организм индивидуален и обобщать, говорить за всех, вакцинировать под одну гребёнку всех, думаю, не профессионально для такого профессионального форумчанина.
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7603
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:30
#34
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Цитата:
А кто их считает? Даже если и считают, то либо не признают, что от вакцины, либо никогда не обнародуют.


Я могу дать ссылку на исследование применения Спутника в Аргентине, например, никак не ангажированное.
На английском языке, правда.
Но это ведь тоже не подойдёт, по разным причинам, верно?

Куда проще верить в то, что власти скрывают, и никогда не обнародуют, сколько людей тайно скончалось от вакцины.
От ковида-то что, померли и померли, на всё воля господня, правда?

Цитата:
каждый организм индивидуален и обобщать, говорить за всех, вакцинировать под одну гребёнку всех, думаю, не профессионально для такого профессионального форумчанина.


Да, пусть люди продолжают заражаться и умирать, я понял.
И пофиг, что через неделю-другую массово будет заражать людей дельта-штамм, который куда опаснее чем год назад.

Лишь бы не принудительно вакцинироваться, с ничтожным шансом побочек.
Искренне и неприятно поражён.

Вдруг кто здравомыслящий всё же почитает, и решит привиться, мало ли:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10359
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:36
#35
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Цитата:
nmv85:
Я как бы за прививку Просто Я пока оттягиваю эту процедуру . Я уже говорил. Раз мой организм плохо и тяжело перенес ковид то и прививку думаю тоже не будет с радостью встречать А пока два раза в месяц прохожу бесплатно на границе пцр анализ. А дальше буду действовать по ситуации . P.S вкратце о своём организме. Не курю с детства Пиво две банки за год, можно сказать что практически не пью. . Кушаю вкусно и разнообразно, практически не в чем себе не отказывая) в магазине не смотрю на ценик.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11110
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:44
#36
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Мне все эти переживания настолько чужды - будто я на другой планете живу. Какой такой ковид? Где-то слышал, но не до него сейчас - я в бассейне целый день, водичка то тепленькая. В полной изоляции от людей, все контакты через интернет. Так можно и эпидемию Эболы в леску переждать :lol: Большие города - большие проблемы))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10359
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:49
#37
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Цитата:
maxsaf:
Макс я раньше тоже думал что Я железный человек и меня не ковид, не другие какие то китайские болячки не возьмут. Но не что не вечно на этой земле И железный начинает ржеветь и слабеть . Будь осторожен . И береги здоровье пока есть возможность.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10359
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:57
#38
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Неделю назад родствиники всей семьей привились. Спутником. Один день температурили, щас все норм. Они целеноправлено это сделали, не кто их не заствлял на работе. Просто они знают как страшен и коварен ковид. Прошлым летом похоронили близкого человека, и знают как в том хаосе что было летом работают скорая помощь и больницы. Это был кошмар.

[Исправлено: Vit, 13.07.2021 - 13:02]
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7603
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 14:01
#39
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Цитата:
Vit:
Раз мой организм плохо и тяжело перенес ковид то и прививку думаю тоже не будет с радостью встречать


Ты учти, что у переболевших ковидом ранее
а) уровень антител падает, причём индивидуально
б) от новых штаммов защищают гораздо хуже, чем после вакцинации
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10359
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 14:10
#40
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Цитата:
Валентин:

Честно я незнаю че делать. Я каждый день читаю разные новости с инета о прививках . Да я, сегодня готов привится уже . Но боюсь. Я знаю как Я два месяца прошлым летом болел. Знаю кто друг а кому пофиг на меня в это сложное время. В инете почитайте сколько можно принимать антибиотики Мне их месяц кололи Начиная в России этим знаменитым азитромецином, Потом дома цеф-3 две недели. Не че не помогло И уже в больнице начали цеф-4 . И потом уже врач с большим чувством юмора начал успокаивать, что рано или поздно мы все умрем и от судьбы не уйдешь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8627
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 15:14
#41
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Цитата:
yudjin:
А может перед уколом, кроме устного анамнеза и измерения давления, стоит каждого проверить на наличие антител, ПЦР на коронавирус?

Время главный фактор
Если каждого проверять до китайской пасхи карантин не снимут Цитата:
yudjin:
А так закинули народ в вакцину и барахтайтесь как хотите... выживут не все, однако

Выживут не все это закон жизни
Без вакцины смертность была бы выше
Вакцина уровняла шансы Цитата:
Николаич I:
Возьмём грубо говоря 100 человек, 15 с симптомами, 85 без. Этим 85 людям сделали прививку, у них у всех ослаб иммунитет и так же начали проявляться

Не будет так
Процент вакцинации у нас ниже плинтуса
Поэтому эти 85 так и не привились и не могут повлиять на общее число заболевших)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8627
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 15:15
#42
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Цитата:
nmv85:
А кто ни будь из здешних ораторов лежал с ковидом? по моему только Vit ну и я . Я думаю что, кто пережил время когда ты лежишь с трубкой во тру с кучей систем от которых мало эффекта, а в промежутке бегаешь через пять минут в туалет, с температурой и потерей веса, тот ни за какие коврижки не захочет ставить прививку. Я пас. Найдем способы что бы избежать сие удовольствие

Странная логика
Человек серьезно переболел и чтобы заново так не болеть он делает всё чтобы заразиться вирусом, но от вакцины отказывается)))
Человеческая логика-потемки))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8627
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 15:18
#43
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Цитата:
maxsaf:
Мне все эти переживания настолько чужды - будто я на другой планете живу

Ну правильно Канада и Германия год уже отсидели на жёстком карантине
У нас же все заигрывают с населением
То откроют то закроют
То с вакцинацией сюсюкаються
То Митинги антиваксеров не разгоняют
Пора уже диктатуре проявить все свои хорошие качества и закрутить гайки иначе так и будем плавать)
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Н
* Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
115
Re: Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 16:46
#44
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Цитата:
Валентин:
Прививка не ослабляет иммунитет

Речь не о длительном воздействии. Сама по себе прививка это как тренировка для иммунитета, организм ослабевает именно в момент этой самой тренировки и на фоне этого ослабления проявляется коронавирус или любая другая болячка, которой нужен толчок для того чтобы начать развиваться. Поэтому и такой итог, если в организме сидит вирус и никак себя не проявляет, после прививки он активизируется. Может есть другое объяснение почему некоторые люди болеют после вакцинации? Я имею в виду не первые 3 дня побочных явлений. Тогда расскажите нам.
Цитата:
Валентин:
антиваксерский псевдорациональный поток сознания

Уж не знаю какой там поток сознания у антиваксеров. Здесь чисто логика.
Вобще замечаю что мало таких людей кто думает своей головой, взвешивает все плюсы, минусы и подключает объективное мышление. Поделили себя на тех кто за вакцины и доказывают что нужно колоть, не важно что куда зачем и для чего, главное колоть. И на тех кто против. И забывают самое главное, что обсуждаем не вакцинацию в целом, а данную конкретную вакцину, которой без году неделя, эффективность которой сомнительна, да и вреда в некоторых случаях от неё больше чем пользы, потому-что заболевают бессимптомные носители, которые переболели бы, у них выработались антитела и знать бы не знали о том что переболели, это раз. И два, в плане безопасности, неизвестны долговременные последствия введения этой вакцины, потому-что испытания полноценные она не прошла, их по сути сейчас проводят,в данный момент. На тех, кто идёт прививаться. И будут в течение долгих месяцев смотреть как эта вакцина будет влиять на организм в долгосрочном периоде.
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