А кто ни будь из здешних ораторов лежал с ковидом? по моему только Vit ну и я . Я думаю что, кто пережил время когда ты лежишь с трубкой во тру с кучей систем от которых мало эффекта, а в промежутке бегаешь через пять минут в туалет, с температурой и потерей веса, тот ни за какие коврижки не захочет ставить прививку. Я пас. Найдем способы что бы избежать сие удовольствие.
nmv85: А кто ни будь из здешних ораторов лежал с ковидом? по моему только Vit ну и я . Я думаю что, кто пережил время когда ты лежишь с трубкой во тру с кучей систем от которых мало эффекта, а в промежутке бегаешь через пять минут в туалет, с температурой и потерей веса, тот ни за какие коврижки не захочет ставить прививку. Я пас. Найдем способы что бы избежать сие удовольствие.
Видимо, понравилось. Хочется повторить.
Я вот болел в лёгкой форме, без проблем и последствий, прошлым летом, и могу сообщить: недомогание после прививки Спутником даже не рядом, настолько легче переносится.
Я как бы за прививку Просто Я пока оттягиваю эту процедуру . Я уже говорил. Раз мой организм плохо и тяжело перенес ковид то и прививку думаю тоже не будет с радостью встречать А пока два раза в месяц прохожу бесплатно на границе пцр анализ. А дальше буду действовать по ситуации . P.S вкратце о своём организме. Не курю с детства Пиво две банки за год, можно сказать что практически не пью. . Кушаю вкусно и разнообразно, практически не в чем себе не отказывая) в магазине не смотрю на ценик.
Мне все эти переживания настолько чужды - будто я на другой планете живу. Какой такой ковид? Где-то слышал, но не до него сейчас - я в бассейне целый день, водичка то тепленькая. В полной изоляции от людей, все контакты через интернет. Так можно и эпидемию Эболы в леску переждать Большие города - большие проблемы))
Макс я раньше тоже думал что Я железный человек и меня не ковид, не другие какие то китайские болячки не возьмут. Но не что не вечно на этой земле И железный начинает ржеветь и слабеть . Будь осторожен . И береги здоровье пока есть возможность.
Неделю назад родствиники всей семьей привились. Спутником. Один день температурили, щас все норм. Они целеноправлено это сделали, не кто их не заствлял на работе. Просто они знают как страшен и коварен ковид. Прошлым летом похоронили близкого человека, и знают как в том хаосе что было летом работают скорая помощь и больницы. Это был кошмар.
Честно я незнаю че делать. Я каждый день читаю разные новости с инета о прививках . Да я, сегодня готов привится уже . Но боюсь. Я знаю как Я два месяца прошлым летом болел. Знаю кто друг а кому пофиг на меня в это сложное время. В инете почитайте сколько можно принимать антибиотики Мне их месяц кололи Начиная в России этим знаменитым азитромецином, Потом дома цеф-3 две недели. Не че не помогло И уже в больнице начали цеф-4 . И потом уже врач с большим чувством юмора начал успокаивать, что рано или поздно мы все умрем и от судьбы не уйдешь.
nmv85: А кто ни будь из здешних ораторов лежал с ковидом? по моему только Vit ну и я . Я думаю что, кто пережил время когда ты лежишь с трубкой во тру с кучей систем от которых мало эффекта, а в промежутке бегаешь через пять минут в туалет, с температурой и потерей веса, тот ни за какие коврижки не захочет ставить прививку. Я пас. Найдем способы что бы избежать сие удовольствие
Странная логика Человек серьезно переболел и чтобы заново так не болеть он делает всё чтобы заразиться вирусом, но от вакцины отказывается))) Человеческая логика-потемки))
maxsaf: Мне все эти переживания настолько чужды - будто я на другой планете живу
Ну правильно Канада и Германия год уже отсидели на жёстком карантине У нас же все заигрывают с населением То откроют то закроют То с вакцинацией сюсюкаються То Митинги антиваксеров не разгоняют Пора уже диктатуре проявить все свои хорошие качества и закрутить гайки иначе так и будем плавать)
Речь не о длительном воздействии. Сама по себе прививка это как тренировка для иммунитета, организм ослабевает именно в момент этой самой тренировки и на фоне этого ослабления проявляется коронавирус или любая другая болячка, которой нужен толчок для того чтобы начать развиваться. Поэтому и такой итог, если в организме сидит вирус и никак себя не проявляет, после прививки он активизируется. Может есть другое объяснение почему некоторые люди болеют после вакцинации? Я имею в виду не первые 3 дня побочных явлений. Тогда расскажите нам. Цитата:
Уж не знаю какой там поток сознания у антиваксеров. Здесь чисто логика. Вобще замечаю что мало таких людей кто думает своей головой, взвешивает все плюсы, минусы и подключает объективное мышление. Поделили себя на тех кто за вакцины и доказывают что нужно колоть, не важно что куда зачем и для чего, главное колоть. И на тех кто против. И забывают самое главное, что обсуждаем не вакцинацию в целом, а данную конкретную вакцину, которой без году неделя, эффективность которой сомнительна, да и вреда в некоторых случаях от неё больше чем пользы, потому-что заболевают бессимптомные носители, которые переболели бы, у них выработались антитела и знать бы не знали о том что переболели, это раз. И два, в плане безопасности, неизвестны долговременные последствия введения этой вакцины, потому-что испытания полноценные она не прошла, их по сути сейчас проводят,в данный момент. На тех, кто идёт прививаться. И будут в течение долгих месяцев смотреть как эта вакцина будет влиять на организм в долгосрочном периоде.
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