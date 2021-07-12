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Валентин:

Прививка не ослабляет иммунитет

Валентин:

антиваксерский псевдорациональный поток сознания

Цитата:Речь не о длительном воздействии. Сама по себе прививка это как тренировка для иммунитета, организм ослабевает именно в момент этой самой тренировки и на фоне этого ослабления проявляется коронавирус или любая другая болячка, которой нужен толчок для того чтобы начать развиваться. Поэтому и такой итог, если в организме сидит вирус и никак себя не проявляет, после прививки он активизируется. Может есть другое объяснение почему некоторые люди болеют после вакцинации? Я имею в виду не первые 3 дня побочных явлений. Тогда расскажите нам.Цитата:Уж не знаю какой там поток сознания у антиваксеров. Здесь чисто логика.Вобще замечаю что мало таких людей кто думает своей головой, взвешивает все плюсы, минусы и подключает объективное мышление. Поделили себя на тех кто за вакцины и доказывают что нужно колоть, не важно что куда зачем и для чего, главное колоть. И на тех кто против. И забывают самое главное, что обсуждаем не вакцинацию в целом, а данную конкретную вакцину, которой без году неделя, эффективность которой сомнительна, да и вреда в некоторых случаях от неё больше чем пользы, потому-что заболевают бессимптомные носители, которые переболели бы, у них выработались антитела и знать бы не знали о том что переболели, это раз. И два, в плане безопасности, неизвестны долговременные последствия введения этой вакцины, потому-что испытания полноценные она не прошла, их по сути сейчас проводят,в данный момент. На тех, кто идёт прививаться. И будут в течение долгих месяцев смотреть как эта вакцина будет влиять на организм в долгосрочном периоде.