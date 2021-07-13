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≡ Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41916
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 14:50
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Пользователь сайта yudjin спросил: "Есть ли приказ не пускать в школу и колледж ребёнка непривитых родителей?". Еще один вопрос задала учительница - в школе ей сказали, что даже с медотводом надо будет сдавать ПЦР-тесты.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14137
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 16:28
#15
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Цитата:
abaika95:
это будет лазейка для мракобесов

Довольно опасно для врача такой отвод дать - он сиюминутно не появится же. А по анамнезу проверку легко провести. Это даже проще проверить чем липовую вакцинацию.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10359
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 16:38
#16
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Цитата:
Victor Yang:
Какая проверка? Если бы у нас в стране были бы проверки , то мы давно жили бы круче чем в Дубаи и ты бы врятли уехал У нас все через одно место делается . И проверки тоже
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
94
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 16:47
#17
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Цитата:
abaika95:
Он также может бессимптомно распространять

дак и привитые могут распространять.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10359
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 16:54
#18
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Цитата:
lavprof:
Зараза к заразе не пристает. Я так понял . Если не будем привитые то все умрем А если привитые то просто будем друг другу передавать вирус и нам за это не че не будет. И вирусу хорошо и нам.
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