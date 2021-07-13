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≡ Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41916
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 14:50
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Пользователь сайта yudjin спросил: "Есть ли приказ не пускать в школу и колледж ребёнка непривитых родителей?". Еще один вопрос задала учительница - в школе ей сказали, что даже с медотводом надо будет сдавать ПЦР-тесты.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10359
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 14:50
#1
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Цитата:
Если есть справка о медотводе, ПЦР-тест не требуется, - ответила Байменова

Непонятно Вы этот момент могли бы подробней рассказать? Грубо говоря кто то получит лицензию на убийство? С какого.... они не должны делать пцр-тест? Ладно я понимаю что кому то противопоказана прививка, но тут в чем проблема?
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12340
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 14:59
#2
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///Если есть справка о медотводе, ПЦР-тест не требуется, - ответила Байменова.//

что то неправильно это.
потенциальный распространитель,
да еще в школе.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10359
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 15:05
#3
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Вы забыли где живем? Ладно ещё первые три справки метотвода будут честными. А потом они будут продаватся на лево- право сотнями, тыщями.
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7603
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 15:16
#4
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Цитата:
Vit:
С какого.... они не должны делать пцр-тест? Ладно я понимаю что кому то противопоказана прививка, но тут в чем проблема?


Мне вот одно интересно: граждане считают, что могут тяжело перенести прививку в силу больных сосудов, гипертонии, и много чего ещё.

А ковид они перенести в силу этих же причин перенести тяжело не боятся? Или не перенести?

Или это вытесняется из сознания, потому что "а вдруг пронесёт"?

Читал как-то про то как забарывали эпидемию холеры в 19-м веке, люди с тех пор вообще не поменялись.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12340
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 15:25
#5
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как у нас, не знаю,
вот в РФ так пишут
////три основания получения медотвода от прививки против COVID-19. В первую очередь это заболевания в острой форме, во-вторых — непереносимость компонентов вакцины. Аллергия не является противопоказанием, за исключением отека Квинке ранее.////
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14137
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 15:33
#6
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Цитата:
alex_60:
///Если есть справка о медотводе, ПЦР-тест не требуется, - ответила Байменова.// что то неправильно это. потенциальный распространитель, да еще в школе.

Человек не виноват что у него есть противопоказания. Это именно та часть населения, которая не может привиться.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8627
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 15:34
#7
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Цитата:
Валентин:
А ковид они перенести в силу этих же причин перенести тяжело не боятся? Или не перенести?

Ну Юджин почти тоже самое писал уже
Перефразируя
Заболеть вирусом Это божья кара (авось пронесёт)
А тут государство заставляет заразиться насильно (точно не пронесёт)
Средневековье в чистом виде
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10359
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 15:35
#8
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Цитата:
Victor Yang:

Да не вопрос. Пускай не прививается . Валентин там глубоко уже капнул, но не об этом . Но причём тут пцр?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7577
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 15:43
#9
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Цитата:
- Если есть справка о медотводе, ПЦР-тест не требуется, - ответила Байменова.

то же самое сказал санврач на брифинге.
Вопрос. Вот с чего это? Медотвод дается от вакцинации, а не от пцр...
Или получившие справки с различными болячками настоящими ли выдуманными могут свободно посещать что угодно, даже бессимптомно болея, тряся справкой?
Очередные двойные стандарты, Байменова и Сандыбаев?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14137
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 15:44
#10
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Цитата:
Vit:
Но причём тут пцр?

А при том что это уже сегрегация получается - человек, который без последствий не может себе сделать прививку, должен платить за ПЦР. Он не просто не хочет - у него есть противопоказания.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7577
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 15:46
#11
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Цитата:
"Есть ли приказ не пускать в школу и колледж ребёнка непривитых родителей?"

Еще вопрос. Ответит ли Байменова о принуждении к вакцинации студентов колледжа, которым исполнилось 18 лет? В одном городском учебном заведении сообщили, что непривитые могут не приходить в сентябре.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8627
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 15:50
#12
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Цитата:
Victor Yang:
без последствий не может себе сделать прививку, должен платить за ПЦР. Он не просто не хочет - у него есть противопоказания.

Ну так от теста у него противопоказания то нет
Тоесть человек получил медотвод это же не значит автоматически что он защищён от вируса? Он также может бессимптомно распространять
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10359
Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 13.07.21 - 15:55
#13
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Цитата:
Victor Yang:
Ты о чем друг?) получается что я должен переживать есть деньги на пцр у метотвода? А метотвод как я понял за меня ,за мой ослабленый имунитет не должен переживать . Ну уж нет. Пускай этот он или она делает пцр перед тем как в школу прийти и мне пофиг где они будут деньги искать на тест. Пускай у акима просят . А то учителей заставили А эти метотводы нет Они че в Канаде живут в лесу? Нет они с нами живут, рядом
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8627
Re: Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о...
Отправлено: 13.07.21 - 16:01
#14
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Цитата:
Vit:

Да это будет лазейка для мракобесов
Получить медотвод и сидеть хихикать
Пусть тогда дистанционно учатся
Пока карантин не пройдет тоесть пока 60% населения не вакцинируют
Введи сейчас такую правку сразу вопль подымится от тех кто хотел справочной отбояриться))
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