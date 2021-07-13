Отправлено: - 15:16

Vit:

С какого.... они не должны делать пцр-тест? Ладно я понимаю что кому то противопоказана прививка, но тут в чем проблема?

Цитата:Мне вот одно интересно: граждане считают, что могут тяжело перенести прививку в силу больных сосудов, гипертонии, и много чего ещё.А ковид они перенести в силу этих же причин перенести тяжело не боятся? Или не перенести?Или это вытесняется из сознания, потому что "а вдруг пронесёт"?Читал как-то про то как забарывали эпидемию холеры в 19-м веке, люди с тех пор вообще не поменялись.