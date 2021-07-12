А кто ни будь из здешних ораторов лежал с ковидом? по моему только Vit ну и я . Я думаю что, кто пережил время когда ты лежишь с трубкой во тру с кучей систем от которых мало эффекта, а в промежутке бегаешь через пять минут в туалет, с температурой и потерей веса, тот ни за какие коврижки не захочет ставить прививку. Я пас. Найдем способы что бы избежать сие удовольствие.
nmv85: А кто ни будь из здешних ораторов лежал с ковидом? по моему только Vit ну и я . Я думаю что, кто пережил время когда ты лежишь с трубкой во тру с кучей систем от которых мало эффекта, а в промежутке бегаешь через пять минут в туалет, с температурой и потерей веса, тот ни за какие коврижки не захочет ставить прививку. Я пас. Найдем способы что бы избежать сие удовольствие.
Видимо, понравилось. Хочется повторить.
Я вот болел в лёгкой форме, без проблем и последствий, прошлым летом, и могу сообщить: недомогание после прививки Спутником даже не рядом, настолько легче переносится.
Я как бы за прививку Просто Я пока оттягиваю эту процедуру . Я уже говорил. Раз мой организм плохо и тяжело перенес ковид то и прививку думаю тоже не будет с радостью встречать А пока два раза в месяц прохожу бесплатно на границе пцр анализ. А дальше буду действовать по ситуации . P.S вкратце о своём организме. Не курю с детства Пиво две банки за год, можно сказать что практически не пью. . Кушаю вкусно и разнообразно, практически не в чем себе не отказывая) в магазине не смотрю на ценик.
Мне все эти переживания настолько чужды - будто я на другой планете живу. Какой такой ковид? Где-то слышал, но не до него сейчас - я в бассейне целый день, водичка то тепленькая. В полной изоляции от людей, все контакты через интернет. Так можно и эпидемию Эболы в леску переждать Большие города - большие проблемы))
Макс я раньше тоже думал что Я железный человек и меня не ковид, не другие какие то китайские болячки не возьмут. Но не что не вечно на этой земле И железный начинает ржеветь и слабеть . Будь осторожен . И береги здоровье пока есть возможность.
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