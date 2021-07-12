Отправлено: - 13:30

А кто их считает? Даже если и считают, то либо не признают, что от вакцины, либо никогда не обнародуют.

каждый организм индивидуален и обобщать, говорить за всех, вакцинировать под одну гребёнку всех, думаю, не профессионально для такого профессионального форумчанина.

Цитата:Я могу дать ссылку на исследование применения Спутника в Аргентине, например, никак не ангажированное.На английском языке, правда.Но это ведь тоже не подойдёт, по разным причинам, верно?Куда проще верить в то, что власти скрывают, и никогда не обнародуют, сколько людей тайно скончалось от вакцины.От ковида-то что, померли и померли, на всё воля господня, правда?Цитата:Да, пусть люди продолжают заражаться и умирать, я понял.И пофиг, что через неделю-другую массово будет заражать людей дельта-штамм, который куда опаснее чем год назад.Лишь бы не принудительно вакцинироваться, с ничтожным шансом побочек.Искренне и неприятно поражён.Вдруг кто здравомыслящий всё же почитает, и решит привиться, мало ли: