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≡ Карантин ужесточат в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41913
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 12.07.21 - 20:46
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в "красной" зоне.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
86
Re: Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:03
#30
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А кто ни будь из здешних ораторов лежал с ковидом? по моему только Vit ну и я . Я думаю что, кто пережил время когда ты лежишь с трубкой во тру с кучей систем от которых мало эффекта, а в промежутке бегаешь через пять минут в туалет, с температурой и потерей веса, тот ни за какие коврижки не захочет ставить прививку. Я пас. Найдем способы что бы избежать сие удовольствие.
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В
* Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7601
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:12
#31
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Цитата:
nmv85:
А кто ни будь из здешних ораторов лежал с ковидом? по моему только Vit ну и я . Я думаю что, кто пережил время когда ты лежишь с трубкой во тру с кучей систем от которых мало эффекта, а в промежутке бегаешь через пять минут в туалет, с температурой и потерей веса, тот ни за какие коврижки не захочет ставить прививку. Я пас. Найдем способы что бы избежать сие удовольствие.


Видимо, понравилось.
Хочется повторить.

Я вот болел в лёгкой форме, без проблем и последствий, прошлым летом, и могу сообщить: недомогание после прививки Спутником даже не рядом, настолько легче переносится.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7575
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:15
#32
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Цитата:
Валентин:
Сколько умерло от вакцины,

А кто их считает? Даже если и считают, то либо не признают, что от вакцины, либо никогда не обнародуют.

Цитата:
Валентин:
у вас тревожное расстройство?

Вы психолог, врач? Держите свои диагнозы при себе. ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7575
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:18
#33
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Цитата:
Валентин:
недомогание после прививки Спутником даже не рядом

каждый организм индивидуален и обобщать, говорить за всех, вакцинировать под одну гребёнку всех, думаю, не профессионально для такого профессионального форумчанина.
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В
* Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7601
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:30
#34
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Цитата:
А кто их считает? Даже если и считают, то либо не признают, что от вакцины, либо никогда не обнародуют.


Я могу дать ссылку на исследование применения Спутника в Аргентине, например, никак не ангажированное.
На английском языке, правда.
Но это ведь тоже не подойдёт, по разным причинам, верно?

Куда проще верить в то, что власти скрывают, и никогда не обнародуют, сколько людей тайно скончалось от вакцины.
От ковида-то что, померли и померли, на всё воля господня, правда?

Цитата:
каждый организм индивидуален и обобщать, говорить за всех, вакцинировать под одну гребёнку всех, думаю, не профессионально для такого профессионального форумчанина.


Да, пусть люди продолжают заражаться и умирать, я понял.
И пофиг, что через неделю-другую массово будет заражать людей дельта-штамм, который куда опаснее чем год назад.

Лишь бы не принудительно вакцинироваться, с ничтожным шансом побочек.
Искренне и неприятно поражён.

Вдруг кто здравомыслящий всё же почитает, и решит привиться, мало ли:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10351
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:36
#35
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Цитата:
nmv85:
Я как бы за прививку Просто Я пока оттягиваю эту процедуру . Я уже говорил. Раз мой организм плохо и тяжело перенес ковид то и прививку думаю тоже не будет с радостью встречать А пока два раза в месяц прохожу бесплатно на границе пцр анализ. А дальше буду действовать по ситуации . P.S вкратце о своём организме. Не курю с детства Пиво две банки за год, можно сказать что практически не пью. . Кушаю вкусно и разнообразно, практически не в чем себе не отказывая) в магазине не смотрю на ценик.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11110
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:44
#36
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Мне все эти переживания настолько чужды - будто я на другой планете живу. Какой такой ковид? Где-то слышал, но не до него сейчас - я в бассейне целый день, водичка то тепленькая. В полной изоляции от людей, все контакты через интернет. Так можно и эпидемию Эболы в леску переждать :lol: Большие города - большие проблемы))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10351
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:49
#37
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Цитата:
maxsaf:
Макс я раньше тоже думал что Я железный человек и меня не ковид, не другие какие то китайские болячки не возьмут. Но не что не вечно на этой земле И железный начинает ржеветь и слабеть . Будь осторожен . И береги здоровье пока есть возможность.
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