Прогноз на 5 дней
ясно+19°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 39% влажность
  • С, 11 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Правила въезда в Россию для казахстанцев разъяснили в посольстве
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41913
Правила въезда в Россию для казахстанцев разъяснили в посольстве
Отправлено: 13.07.21 - 12:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В посольстве Казахстана в России объяснили правила въезда в РФ. С 10 июля 2021 года для пересечения государственной границы с Россией необходимо наличие отрицательного результата ПЦР-теста COVID-19 через программу "Путешествую без COVID-19".
Читать новость

a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12335
Re: Правила въезда в Россию для казахстанцев разъяснили в...
Отправлено: 13.07.21 - 12:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не совсем понятно, а бумажные справки вне закона что ли. а если телефон
сел, сломался, нет сети. да мало ли что? или смартфона нет у человека.
или поехал, на границе бах, а тебя в базе нет, или тест положительный.
а из рф в кз как, наши же санврачи не издавали таких постановлений
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12335
Re: Правила въезда в Россию для казахстанцев разъяснили в...
Отправлено: 13.07.21 - 12:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Разработчики уверяют, что система будет развиваться,//

да и приложение похоже еще сырое,
раз будет развиваться.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
628
Правила въезда в Россию для казахстанцев разъяснили в посольстве
Отправлено: 13.07.21 - 13:06
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот всё делают против людей! А если интернета нет? Что там сейчас тех граждан вьезжает?!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Gljuk, Валентин

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS