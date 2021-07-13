Re: Правила въезда в Россию для казахстанцев разъяснили в...

Отправлено: - 12:44

не совсем понятно, а бумажные справки вне закона что ли. а если телефон

сел, сломался, нет сети. да мало ли что? или смартфона нет у человека.

или поехал, на границе бах, а тебя в базе нет, или тест положительный.

а из рф в кз как, наши же санврачи не издавали таких постановлений