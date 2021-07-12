Прогноз на 5 дней
ясно+19°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 39% влажность
  • С, 11 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Карантин ужесточат в Казахстане
 
 
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41913
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 12.07.21 - 20:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в "красной" зоне.
Читать новость

arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
642
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 11:16
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покупайте велосипед, электросамокат на теплое время. Ходите пешком. Зачем ездить в автобусе в будние дни при духоте и жаре. Тем более сейчас автобусов не будет на выходных.


[Исправлено: arman_kst, 13.07.2021 - 11:18]
Профайл
В
* Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7601
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 11:18
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Очередная волна заболеваемости началась именно с массовой вакцинацией. У меня двое знакомых после вакцины попали в больницу с диагнозом коронавирус.


"После" не значит "вследствие". Очередная волна началась в связи с новым штаммом.
Иммунитет окончательно формируется в течении 1.5 месяцев после первой прививки, или через 2 недели после второй.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7575
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 11:40
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nmv85:
Вот не будет никогда в нашей стране порядка и системы

Дык, кто попало же во власти... ни знаний, ни опыта, ни компетенции.Всё на лихорадочный авось.
Цитата:
Сергей kst:
У всех по разному.

Вот именно. А у нас всех под одну гребенку обязали и пох... на людей.. у кого какие болячки выстрелят, за чей счет будут лечить, хоронить и детей содержать? Это государство и чиновников совершенно не волнует.
Профайл
В
* Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7601
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:13
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А у нас всех под одну гребенку обязали и пох... на людей.. у кого какие болячки выстрелят, за чей счет будут лечить, хоронить и детей содержать?


За чей счёт будут лечить, хоронить и содержать детей тех, кто умер за прошедшие недели от ковида?
А также тех, кто умрёт в следующие недели и месяцы, потому что послушал антипрививочников, и решил не прививаться - а ну как что последствия будут нехорошие.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22177
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:19
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
послушал антипрививочников, и решил не прививаться -

А я никого не - слушаю и не - слушал.
Делаю то, что считаю - нужным... ;-) :lol:
Профайл
Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
113
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:33
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nmv85:
А не связано ли увеличение больных с поголовной вакцинацией

Конечно связано. По статистике бессимптомно коронавирус протекает у 50-80% людей, в разных странах разные цифры. Вакцина естественно ослабляет иммунитет и начинают проявляться все болезни. Если человек является бессимптомным носителем короны, переболеет и даже знать не будет, а тут Бац! ему вакцину, организм ослаб и плюс очередной заболевший в статистике. Кроме того у людей обостряются хронические заболевания. Уже насмотрелся на примеры из жизни. Половина из уколовшихся пару дней поболеют и всё, а половина чувствуют себя очень хреново и оказываются на больничном.
И, что самое главное, отвечать за этих людей никто не будет! На все случаи смертей и болезней после прививки ответ один: С вакциной это никак не связано.

[Исправлено: Николаич I, 13.07.2021 - 12:34]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8617
Re: Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:33
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nmv85:
А не связано ли увеличение больных с поголовной вакцинацией и последствием ее "испытаний"" на людях??!!

Не связано
Просто 3 волна полноценно сейчас только дошла
К ней и готвоились с вакцинацией но не успели потомучто антиваксеры истерику подняли
Цитата:
Добринцофф:
работу,ну укололась, поднялась температура,теперь лечится от коронавируса,на работу естественно не ходит.

Вполне возможно она уже бессимтомно переносила вирус
Вакцина же ей ослабила иммунитет вот болезнь и вылезла
Отсюда и теории о том что вакцинация виновата в сплеске заболевания
А вспомнить прошлый год,как раз где-то в это же время начался ад 1 волны
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7575
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:36
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
За чей счёт будут лечить, хоронить и содержать детей тех, кто умер за прошедшие недели от ковида?

Заразиться случайно - это одно, а заразиться из-за принудительной обязаловки, совершенно другое.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8617
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:37
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
Конечно связано. По статистике бессимптомно коронавирус протекает у 50-80% людей, в разных странах разные цифры. Вакцина естественно ослабляет иммунитет и начинают проявляться все болезни. Если человек является бессимптомным носителем короны, переболеет и даже знать не будет, а тут Бац! ему вакцину, организм ослаб и плюс очередной заболевший в статистике

3 волна пришла
Она изначально виновата всплеске
Вакцинация уже побочный эффект, просто теперь малый процент тех кто переносил бессимтомно и привившись буду попадать у статку по заболевшим но вакцинация не триггер в данной ситуации
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8617
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:40
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Заразиться случайно - это одно, а заразиться из-за принудительной обязаловки, совершенно другое.

Заболеть и Умереть от болезни это нормально
Это божье проведение
А заболеть от вакцины это уже другое! Это тоталитаризм! Диктатура и принуждение))
Это другое понимать надо
Профайл
В
* Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7601
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:43
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Заразиться случайно - это одно, а заразиться из-за принудительной обязаловки, совершенно другое.


Каким образом можно заразиться из-за принудительной обязаловки?
В толпе в поликлинике?

Гражданам с апреля говорили, идите прививайтесь.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7575
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:43
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вполне возможно она уже бессимтомно переносила вирус

А может перед уколом, кроме устного анамнеза и измерения давления, стоит каждого проверить на наличие антител, ПЦР на коронавирус? И только после этого давать направление на медицинскую ОПАСНУЮ процедуру.
А так закинули народ в вакцину и барахтайтесь как хотите... выживут не все, однако...
Профайл
В
* Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7601
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:48
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А может перед уколом, кроме устного анамнеза и измерения давления, стоит каждого проверить на наличие антител, ПЦР на коронавирус?


Это бессмысленно в условиях массовой вакцинации.

Цитата:
А так закинули народ в вакцину и барахтайтесь как хотите... выживут не все, однако...


Последние недели ежедневно умирало по 20 человек, последние дни уже ближе к 40, и будет гораздо больше.

Сколько умерло от вакцины, Евгений?
При паре миллионов вакцинированных Спутником только у нас уже, и 22 вроде миллионах глобально.

Зачем нести пургу про "выживут не все", у вас тревожное расстройство?

[Исправлено: Валентин, 13.07.2021 - 13:02]
Профайл
Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
113
Re: Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:56
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
3 волна пришла

Не без этого. Но на счёт"малого процента" у меня сомнения. Сейчас пробежался по статьям, в Казахстане около 85% переносят вирус бессимптомно. Возьмём грубо говоря 100 человек, 15 с симптомами, 85 без. Этим 85 людям сделали прививку, у них у всех ослаб иммунитет и так же начали проявляться симптомы. То есть к 15 добавились ещё 85. Опять же, это грубый подсчёт, но он показывает что процент заболевших после вакцины совсем не малый.
Профайл
В
* Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7601
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:01
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
Сейчас пробежался по статьям, в Казахстане около 85% переносят вирус бессимптомно. Возьмём грубо говоря 100 человек, 15 с симптомами, 85 без.


Для новых штаммов всё уже не совсем так.

Цитата:
Николаич I:
Этим 85 людям сделали прививку, у них у всех ослаб иммунитет и так же начали проявляться симптомы.


Прививка не ослабляет иммунитет, не заражает ослабленным вирусом, и после прививки появиться симптомы могут если ты был болен до, или заболел до формирования иммунитета.

Цитата:
Николаич I:
Опять же, это грубый подсчёт, но он показывает что процент заболевших после вакцины совсем не малый.


Это не подсчёт, а антиваксерский псевдорациональный поток сознания.
Профайл
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Gljuk, Vit, Валентин

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS