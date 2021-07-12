Отправлено: - 11:40

nmv85:

Вот не будет никогда в нашей стране порядка и системы

Сергей kst:

У всех по разному.

Цитата:Дык, кто попало же во власти... ни знаний, ни опыта, ни компетенции.Всё на лихорадочный авось.Цитата:Вот именно. А у нас всех под одну гребенку обязали и пох... на людей.. у кого какие болячки выстрелят, за чей счет будут лечить, хоронить и детей содержать? Это государство и чиновников совершенно не волнует.