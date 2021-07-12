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Карантин ужесточат в Казахстане
Карантин ужесточат в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
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Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 12.07.21 - 20:46
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в "красной" зоне.
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Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 11:16
Покупайте велосипед, электросамокат на теплое время. Ходите пешком. Зачем ездить в автобусе в будние дни при духоте и жаре. Тем более сейчас автобусов не будет на выходных.
[Исправлено: arman_kst, 13.07.2021 - 11:18]
[Исправлено: arman_kst, 13.07.2021 - 11:18]
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 11:18
Цитата:
"После" не значит "вследствие". Очередная волна началась в связи с новым штаммом.
Иммунитет окончательно формируется в течении 1.5 месяцев после первой прививки, или через 2 недели после второй.
Добринцофф:
Очередная волна заболеваемости началась именно с массовой вакцинацией. У меня двое знакомых после вакцины попали в больницу с диагнозом коронавирус.
Очередная волна заболеваемости началась именно с массовой вакцинацией. У меня двое знакомых после вакцины попали в больницу с диагнозом коронавирус.
"После" не значит "вследствие". Очередная волна началась в связи с новым штаммом.
Иммунитет окончательно формируется в течении 1.5 месяцев после первой прививки, или через 2 недели после второй.
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 11:40
Цитата:
Дык, кто попало же во власти... ни знаний, ни опыта, ни компетенции.Всё на лихорадочный авось.
Цитата:
Вот именно. А у нас всех под одну гребенку обязали и пох... на людей.. у кого какие болячки выстрелят, за чей счет будут лечить, хоронить и детей содержать? Это государство и чиновников совершенно не волнует.
nmv85:
Вот не будет никогда в нашей стране порядка и системы
Вот не будет никогда в нашей стране порядка и системы
Дык, кто попало же во власти... ни знаний, ни опыта, ни компетенции.Всё на лихорадочный авось.
Цитата:
Сергей kst:
У всех по разному.
У всех по разному.
Вот именно. А у нас всех под одну гребенку обязали и пох... на людей.. у кого какие болячки выстрелят, за чей счет будут лечить, хоронить и детей содержать? Это государство и чиновников совершенно не волнует.
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:13
Цитата:
За чей счёт будут лечить, хоронить и содержать детей тех, кто умер за прошедшие недели от ковида?
А также тех, кто умрёт в следующие недели и месяцы, потому что послушал антипрививочников, и решил не прививаться - а ну как что последствия будут нехорошие.
yudjin:
А у нас всех под одну гребенку обязали и пох... на людей.. у кого какие болячки выстрелят, за чей счет будут лечить, хоронить и детей содержать?
А у нас всех под одну гребенку обязали и пох... на людей.. у кого какие болячки выстрелят, за чей счет будут лечить, хоронить и детей содержать?
За чей счёт будут лечить, хоронить и содержать детей тех, кто умер за прошедшие недели от ковида?
А также тех, кто умрёт в следующие недели и месяцы, потому что послушал антипрививочников, и решил не прививаться - а ну как что последствия будут нехорошие.
(Уважаемые пользователи)
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Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:19
Цитата:
А я никого не - слушаю и не - слушал.
Делаю то, что считаю - нужным...
Валентин:
послушал антипрививочников, и решил не прививаться -
послушал антипрививочников, и решил не прививаться -
А я никого не - слушаю и не - слушал.
Делаю то, что считаю - нужным...
Н
(Полноправные пользователи)
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- 113
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:33
Цитата:
Конечно связано. По статистике бессимптомно коронавирус протекает у 50-80% людей, в разных странах разные цифры. Вакцина естественно ослабляет иммунитет и начинают проявляться все болезни. Если человек является бессимптомным носителем короны, переболеет и даже знать не будет, а тут Бац! ему вакцину, организм ослаб и плюс очередной заболевший в статистике. Кроме того у людей обостряются хронические заболевания. Уже насмотрелся на примеры из жизни. Половина из уколовшихся пару дней поболеют и всё, а половина чувствуют себя очень хреново и оказываются на больничном.
И, что самое главное, отвечать за этих людей никто не будет! На все случаи смертей и болезней после прививки ответ один: С вакциной это никак не связано.
[Исправлено: Николаич I, 13.07.2021 - 12:34]
nmv85:
А не связано ли увеличение больных с поголовной вакцинацией
А не связано ли увеличение больных с поголовной вакцинацией
Конечно связано. По статистике бессимптомно коронавирус протекает у 50-80% людей, в разных странах разные цифры. Вакцина естественно ослабляет иммунитет и начинают проявляться все болезни. Если человек является бессимптомным носителем короны, переболеет и даже знать не будет, а тут Бац! ему вакцину, организм ослаб и плюс очередной заболевший в статистике. Кроме того у людей обостряются хронические заболевания. Уже насмотрелся на примеры из жизни. Половина из уколовшихся пару дней поболеют и всё, а половина чувствуют себя очень хреново и оказываются на больничном.
И, что самое главное, отвечать за этих людей никто не будет! На все случаи смертей и болезней после прививки ответ один: С вакциной это никак не связано.
[Исправлено: Николаич I, 13.07.2021 - 12:34]
Re: Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:33
Цитата:
Не связано
Просто 3 волна полноценно сейчас только дошла
К ней и готвоились с вакцинацией но не успели потомучто антиваксеры истерику подняли
Цитата:
Вполне возможно она уже бессимтомно переносила вирус
Вакцина же ей ослабила иммунитет вот болезнь и вылезла
Отсюда и теории о том что вакцинация виновата в сплеске заболевания
А вспомнить прошлый год,как раз где-то в это же время начался ад 1 волны
nmv85:
А не связано ли увеличение больных с поголовной вакцинацией и последствием ее "испытаний"" на людях??!!
А не связано ли увеличение больных с поголовной вакцинацией и последствием ее "испытаний"" на людях??!!
Не связано
Просто 3 волна полноценно сейчас только дошла
К ней и готвоились с вакцинацией но не успели потомучто антиваксеры истерику подняли
Цитата:
Добринцофф:
работу,ну укололась, поднялась температура,теперь лечится от коронавируса,на работу естественно не ходит.
работу,ну укололась, поднялась температура,теперь лечится от коронавируса,на работу естественно не ходит.
Вполне возможно она уже бессимтомно переносила вирус
Вакцина же ей ослабила иммунитет вот болезнь и вылезла
Отсюда и теории о том что вакцинация виновата в сплеске заболевания
А вспомнить прошлый год,как раз где-то в это же время начался ад 1 волны
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:36
Цитата:
Заразиться случайно - это одно, а заразиться из-за принудительной обязаловки, совершенно другое.
Валентин:
За чей счёт будут лечить, хоронить и содержать детей тех, кто умер за прошедшие недели от ковида?
За чей счёт будут лечить, хоронить и содержать детей тех, кто умер за прошедшие недели от ковида?
Заразиться случайно - это одно, а заразиться из-за принудительной обязаловки, совершенно другое.
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:37
Цитата:
3 волна пришла
Она изначально виновата всплеске
Вакцинация уже побочный эффект, просто теперь малый процент тех кто переносил бессимтомно и привившись буду попадать у статку по заболевшим но вакцинация не триггер в данной ситуации
Николаич I:
Конечно связано. По статистике бессимптомно коронавирус протекает у 50-80% людей, в разных странах разные цифры. Вакцина естественно ослабляет иммунитет и начинают проявляться все болезни. Если человек является бессимптомным носителем короны, переболеет и даже знать не будет, а тут Бац! ему вакцину, организм ослаб и плюс очередной заболевший в статистике
Конечно связано. По статистике бессимптомно коронавирус протекает у 50-80% людей, в разных странах разные цифры. Вакцина естественно ослабляет иммунитет и начинают проявляться все болезни. Если человек является бессимптомным носителем короны, переболеет и даже знать не будет, а тут Бац! ему вакцину, организм ослаб и плюс очередной заболевший в статистике
3 волна пришла
Она изначально виновата всплеске
Вакцинация уже побочный эффект, просто теперь малый процент тех кто переносил бессимтомно и привившись буду попадать у статку по заболевшим но вакцинация не триггер в данной ситуации
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:40
Цитата:
Заболеть и Умереть от болезни это нормально
Это божье проведение
А заболеть от вакцины это уже другое! Это тоталитаризм! Диктатура и принуждение))
Это другое понимать надо
yudjin:
Заразиться случайно - это одно, а заразиться из-за принудительной обязаловки, совершенно другое.
Заразиться случайно - это одно, а заразиться из-за принудительной обязаловки, совершенно другое.
Заболеть и Умереть от болезни это нормально
Это божье проведение
А заболеть от вакцины это уже другое! Это тоталитаризм! Диктатура и принуждение))
Это другое понимать надо
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:43
Цитата:
Каким образом можно заразиться из-за принудительной обязаловки?
В толпе в поликлинике?
Гражданам с апреля говорили, идите прививайтесь.
yudjin:
Заразиться случайно - это одно, а заразиться из-за принудительной обязаловки, совершенно другое.
Заразиться случайно - это одно, а заразиться из-за принудительной обязаловки, совершенно другое.
Каким образом можно заразиться из-за принудительной обязаловки?
В толпе в поликлинике?
Гражданам с апреля говорили, идите прививайтесь.
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:43
Цитата:
А может перед уколом, кроме устного анамнеза и измерения давления, стоит каждого проверить на наличие антител, ПЦР на коронавирус? И только после этого давать направление на медицинскую ОПАСНУЮ процедуру.
А так закинули народ в вакцину и барахтайтесь как хотите... выживут не все, однако...
abaika95:
Вполне возможно она уже бессимтомно переносила вирус
Вполне возможно она уже бессимтомно переносила вирус
А может перед уколом, кроме устного анамнеза и измерения давления, стоит каждого проверить на наличие антител, ПЦР на коронавирус? И только после этого давать направление на медицинскую ОПАСНУЮ процедуру.
А так закинули народ в вакцину и барахтайтесь как хотите... выживут не все, однако...
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:48
Цитата:
Это бессмысленно в условиях массовой вакцинации.
Цитата:
Последние недели ежедневно умирало по 20 человек, последние дни уже ближе к 40, и будет гораздо больше.
Сколько умерло от вакцины, Евгений?
При паре миллионов вакцинированных Спутником только у нас уже, и 22 вроде миллионах глобально.
Зачем нести пургу про "выживут не все", у вас тревожное расстройство?
[Исправлено: Валентин, 13.07.2021 - 13:02]
yudjin:
А может перед уколом, кроме устного анамнеза и измерения давления, стоит каждого проверить на наличие антител, ПЦР на коронавирус?
А может перед уколом, кроме устного анамнеза и измерения давления, стоит каждого проверить на наличие антител, ПЦР на коронавирус?
Это бессмысленно в условиях массовой вакцинации.
Цитата:
А так закинули народ в вакцину и барахтайтесь как хотите... выживут не все, однако...
Последние недели ежедневно умирало по 20 человек, последние дни уже ближе к 40, и будет гораздо больше.
Сколько умерло от вакцины, Евгений?
При паре миллионов вакцинированных Спутником только у нас уже, и 22 вроде миллионах глобально.
Зачем нести пургу про "выживут не все", у вас тревожное расстройство?
[Исправлено: Валентин, 13.07.2021 - 13:02]
Н
(Полноправные пользователи)
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- 113
Re: Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 12:56
Цитата:
Не без этого. Но на счёт"малого процента" у меня сомнения. Сейчас пробежался по статьям, в Казахстане около 85% переносят вирус бессимптомно. Возьмём грубо говоря 100 человек, 15 с симптомами, 85 без. Этим 85 людям сделали прививку, у них у всех ослаб иммунитет и так же начали проявляться симптомы. То есть к 15 добавились ещё 85. Опять же, это грубый подсчёт, но он показывает что процент заболевших после вакцины совсем не малый.
abaika95:
3 волна пришла
3 волна пришла
Не без этого. Но на счёт"малого процента" у меня сомнения. Сейчас пробежался по статьям, в Казахстане около 85% переносят вирус бессимптомно. Возьмём грубо говоря 100 человек, 15 с симптомами, 85 без. Этим 85 людям сделали прививку, у них у всех ослаб иммунитет и так же начали проявляться симптомы. То есть к 15 добавились ещё 85. Опять же, это грубый подсчёт, но он показывает что процент заболевших после вакцины совсем не малый.
Карантин ужесточат в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 13:01
Цитата:
Для новых штаммов всё уже не совсем так.
Цитата:
Прививка не ослабляет иммунитет, не заражает ослабленным вирусом, и после прививки появиться симптомы могут если ты был болен до, или заболел до формирования иммунитета.
Цитата:
Это не подсчёт, а антиваксерский псевдорациональный поток сознания.
Николаич I:
Сейчас пробежался по статьям, в Казахстане около 85% переносят вирус бессимптомно. Возьмём грубо говоря 100 человек, 15 с симптомами, 85 без.
Сейчас пробежался по статьям, в Казахстане около 85% переносят вирус бессимптомно. Возьмём грубо говоря 100 человек, 15 с симптомами, 85 без.
Для новых штаммов всё уже не совсем так.
Цитата:
Николаич I:
Этим 85 людям сделали прививку, у них у всех ослаб иммунитет и так же начали проявляться симптомы.
Этим 85 людям сделали прививку, у них у всех ослаб иммунитет и так же начали проявляться симптомы.
Прививка не ослабляет иммунитет, не заражает ослабленным вирусом, и после прививки появиться симптомы могут если ты был болен до, или заболел до формирования иммунитета.
Цитата:
Николаич I:
Опять же, это грубый подсчёт, но он показывает что процент заболевших после вакцины совсем не малый.
Опять же, это грубый подсчёт, но он показывает что процент заболевших после вакцины совсем не малый.
Это не подсчёт, а антиваксерский псевдорациональный поток сознания.
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