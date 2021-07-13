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≡ Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась разработкой лишь НИЦЭМ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41912
Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась разработкой лишь НИЦЭМ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи?
Отправлено: 13.07.21 - 09:59
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Около года назад официальные СМИ сообщили, что Министерство обороны Российской Федерации совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России создали эффективную и безопасную вакцину «Gam-COVID-Vac», она же «Спутник V». Однако впоследствии военные микробиологи пропали и в СМИ упоминаться стал лишь один разработчик – НИЦЭМ им. Гамалеи.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
124
Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась разработкой лишь НИЦЭМ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи?
Отправлено: 13.07.21 - 09:59
#1
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'Код:
'
Я таки,бы сформулировал последнее предложение  несколько по другому-
У нас стадом продолжаются разговоры... и далее по тексту.

[Исправлено: urmas,  13.07.2021 - 10:00]

[Исправлено: urmas,  13.07.2021 - 10:01]


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В


§ Валентин







(Уважаемые пользователи)




Регистрация: 
23.12.06
Сообщений: 
7594








  Почему российская вакцина «Спутник V» вдруг оказалась разработкой лишь НИЦЭМ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи?


Отправлено: 13.07.21 - 10:00


#2 




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Для читающих по английски, результаты исследований эффективности Спутника против новых штаммов коронавируса: 

Для нечитающих по английски: вакцина эффективна, против некоторых штаммов эффективность немного снижена, так же как у конкурентов.

[Исправлено: Валентин,  13.07.2021 - 10:04]


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