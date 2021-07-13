Отправлено: - 09:59

Около года назад официальные СМИ сообщили, что Министерство обороны Российской Федерации совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России создали эффективную и безопасную вакцину «Gam-COVID-Vac», она же «Спутник V». Однако впоследствии военные микробиологи пропали и в СМИ упоминаться стал лишь один разработчик – НИЦЭМ им. Гамалеи.