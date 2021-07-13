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≡ Сроки обязательной вакцинации пересмотрят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41912
Сроки обязательной вакцинации пересмотрят в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 09:34
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Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил пересмотреть сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса, сообщает на пресс-служба Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2193
Re: Сроки обязательной вакцинации пересмотрят в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 09:34
#1
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//организовать работу по подписанию соглашения с компанией Pfizer//
Неужели пришло понимание, что вакцинировать качественной вакциной.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7570
Re: Сроки обязательной вакцинации пересмотрят в Казахстане
Отправлено: 13.07.21 - 09:57
#2
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Цитата:
разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия коронавирусу;

Интересно, это признание неэффективности того, что больше года народ травили ограничениями, локдаунами, антисептиками, дистанциями, масками, вооруженными блок-постами, заваренными дверями?
Страшно представить какие новые меры ударят в голову временщикам...


Цитата:
до 19 июля пересмотреть иустановить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса

Это значит, что день икс - 15 откладывается...
мониторинговым группам сказали "фу"?
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