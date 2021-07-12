Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...

Отправлено: - 19:05

Знаете тут само отношение к людям у застройщиков негативное, сам видел как лунки отливов установлены на крыше это просто копец, они просто чуть выше крыши на пару сантиметров вот и вода по трубам пошла в тех-этаж, но делали же, но видели же что делают неправильно, но что за отношение к людям ???? Относятся как к скотам !!! А Акимат когда принимал куда смотрел??? Я понимаю не разбираетесь в стройке, для вас дом стоит не заваливается, значит можно людям пихнуть, но найдите человека который элементарно посмотрит крышу, 4 класс жилья это не значит что к людям нужно относиться как к баранам которые нечего не понимают!!!