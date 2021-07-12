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≡ "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41910
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 17:07
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Около 10 владельцев квартир дома № 6 в микроайоне Юбилейный сегодня, 12 июня, вышли на акцию протеста к зданию акимата Костанайской области. Они недовольны качеством построенной ТОО «Вакхстрой» многоэтажки.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3950
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 17:07
#1
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Одному мне кажется, что руководство города и области засиделось?
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
83
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 17:25
#2
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мкр.Юбилейный дом №27 построили разобрали,"треснул по швам", в 2019 году начали заново, уже 2021 и не шевелятся, а ведь люди подавшие на жилье в этом доме ждут. А там еще только стены сделали и окна поставили за два года. И как не придешь нет ни кого, и охранник "вечно молодой вечно пьяный". И все покрыто тайной и мраком. Ну а что, раз социальное жилье, и по накопительной системе, значит ждите, ибо народ кто ???!!! "твари дрожащие или право имеющие".
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
641
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 17:35
#3
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Столкнулся с недоработками в плане благоустройства, до конца не сделали (рвы и ямы оставили после строительства пешеходной дорожки и строительства дома, куда талая и дождевая вода может стекать). В отделах акимата в основном отписками занимаются (уведомления подрядным организациям рассылают, а контроля за исполнениями у них нет).Несколько заявлений написаны, а по телефонным ответам говорят, что подрядчик должен устранить до такого-то числа, но на деле ничего не делают, а в Отделе строительства города Костанай уже забыли.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4738
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 18:38
#4
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Людей конкретно заливает, а они всякие экспертизы, отчёты, согласования проводят. Тут надо СРОЧНО! Нанимать бригаду, дать материалов и чтоб за неделю всё устранили. Сталина на вас нет
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10349
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 18:45
#5
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В любом случаи мне это на руку. Спасибо всем кто сегодня строит "современые" Дома . Значит мое вторичное построенное в КазССР дом скорей всего переживет ядерную войну ! Возможно и зомби-апокалипсис .
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R
§ RZ
(Пользователи)
Регистрация:
12.07.21
Сообщений:
3
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 19:05
#6
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Знаете тут само отношение к людям у застройщиков негативное, сам видел как лунки отливов установлены на крыше это просто копец, они просто чуть выше крыши на пару сантиметров вот и вода по трубам пошла в тех-этаж, но делали же, но видели же что делают неправильно, но что за отношение к людям ???? Относятся как к скотам !!! А Акимат когда принимал куда смотрел??? Я понимаю не разбираетесь в стройке, для вас дом стоит не заваливается, значит можно людям пихнуть, но найдите человека который элементарно посмотрит крышу, 4 класс жилья это не значит что к людям нужно относиться как к баранам которые нечего не понимают!!!
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
123
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 19:31
#7
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Цитата:
peshexod:
Одному мне кажется, что руководство города и области засиделось?

Может не так?Не засиделось, а нагулялось?
Пора,некоторым и присесть,традиция,можно сказать...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7287
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 20:20
#8
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Цитата:
RZ:
Знаете тут само отношение к людям у застройщиков негативное

Да не, тут не отношение к людям, а отношение к выполнению работ, которое напрямую зависит от тех, кто объект принимает в итоге в эксплуатацию. Зачем заморачиваться и усердствовать, когда за "да и так сойдёт" те же деньги получат? ;-)
ПС: Хотя в итоге Вы правы, это всё от отношения к людям, к своим близким и не только. Ведь булочник не будет впихивать бракованные булочки, сапожник такую же обувь. Это просто никто не купит. Почему тут закрывают глаза на брак?

[Исправлено: elektron, 12.07.2021 - 16:45]
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R
§ RZ
(Пользователи)
Регистрация:
12.07.21
Сообщений:
3
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 23:32
#9
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Цитата:
elektron:

Рука руку моет, надеюсь я ошибаюсь...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7966
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 13.07.21 - 01:29
#10
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Цитата:
elektron:
Ведь булочник не будет впихивать бракованные булочки, сапожник такую же обувь. Это просто никто не купит. Почему тут закрывают глаза на брак?

Купят ещё как,потому что дешево,а потом будут кричать ,что обманули.
И вообще это называется не брак,а сколько заплатили, на столько и сделали.
Напротив стоят дома БК строй,почему оттуда нет жалоб на подтопление?
Потому что квартиры там стоят на порядок дороже да и фирма дорожит своей репутацией.
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