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"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41910
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 17:07
Около 10 владельцев квартир дома № 6 в микроайоне Юбилейный сегодня, 12 июня, вышли на акцию протеста к зданию акимата Костанайской области. Они недовольны качеством построенной ТОО «Вакхстрой» многоэтажки.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3950
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 17:07
Одному мне кажется, что руководство города и области засиделось?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 83
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 17:25
мкр.Юбилейный дом №27 построили разобрали,"треснул по швам", в 2019 году начали заново, уже 2021 и не шевелятся, а ведь люди подавшие на жилье в этом доме ждут. А там еще только стены сделали и окна поставили за два года. И как не придешь нет ни кого, и охранник "вечно молодой вечно пьяный". И все покрыто тайной и мраком. Ну а что, раз социальное жилье, и по накопительной системе, значит ждите, ибо народ кто ???!!! "твари дрожащие или право имеющие".
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 641
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 17:35
Столкнулся с недоработками в плане благоустройства, до конца не сделали (рвы и ямы оставили после строительства пешеходной дорожки и строительства дома, куда талая и дождевая вода может стекать). В отделах акимата в основном отписками занимаются (уведомления подрядным организациям рассылают, а контроля за исполнениями у них нет).Несколько заявлений написаны, а по телефонным ответам говорят, что подрядчик должен устранить до такого-то числа, но на деле ничего не делают, а в Отделе строительства города Костанай уже забыли.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4738
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 18:38
Людей конкретно заливает, а они всякие экспертизы, отчёты, согласования проводят. Тут надо СРОЧНО! Нанимать бригаду, дать материалов и чтоб за неделю всё устранили. Сталина на вас нет
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10349
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 18:45
В любом случаи мне это на руку. Спасибо всем кто сегодня строит "современые" Дома . Значит мое вторичное построенное в КазССР дом скорей всего переживет ядерную войну ! Возможно и зомби-апокалипсис .
R
(Пользователи)
- Регистрация:
- 12.07.21
- Сообщений:
- 3
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 19:05
Знаете тут само отношение к людям у застройщиков негативное, сам видел как лунки отливов установлены на крыше это просто копец, они просто чуть выше крыши на пару сантиметров вот и вода по трубам пошла в тех-этаж, но делали же, но видели же что делают неправильно, но что за отношение к людям ???? Относятся как к скотам !!! А Акимат когда принимал куда смотрел??? Я понимаю не разбираетесь в стройке, для вас дом стоит не заваливается, значит можно людям пихнуть, но найдите человека который элементарно посмотрит крышу, 4 класс жилья это не значит что к людям нужно относиться как к баранам которые нечего не понимают!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 123
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 19:31
Цитата:
Может не так?Не засиделось, а нагулялось?
Пора,некоторым и присесть,традиция,можно сказать...
peshexod:
Одному мне кажется, что руководство города и области засиделось?
Одному мне кажется, что руководство города и области засиделось?
Может не так?Не засиделось, а нагулялось?
Пора,некоторым и присесть,традиция,можно сказать...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7287
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 20:20
Цитата:
Да не, тут не отношение к людям, а отношение к выполнению работ, которое напрямую зависит от тех, кто объект принимает в итоге в эксплуатацию. Зачем заморачиваться и усердствовать, когда за "да и так сойдёт" те же деньги получат?
ПС: Хотя в итоге Вы правы, это всё от отношения к людям, к своим близким и не только. Ведь булочник не будет впихивать бракованные булочки, сапожник такую же обувь. Это просто никто не купит. Почему тут закрывают глаза на брак?
[Исправлено: elektron, 12.07.2021 - 16:45]
RZ:
Знаете тут само отношение к людям у застройщиков негативное
Знаете тут само отношение к людям у застройщиков негативное
Да не, тут не отношение к людям, а отношение к выполнению работ, которое напрямую зависит от тех, кто объект принимает в итоге в эксплуатацию. Зачем заморачиваться и усердствовать, когда за "да и так сойдёт" те же деньги получат?
ПС: Хотя в итоге Вы правы, это всё от отношения к людям, к своим близким и не только. Ведь булочник не будет впихивать бракованные булочки, сапожник такую же обувь. Это просто никто не купит. Почему тут закрывают глаза на брак?
[Исправлено: elektron, 12.07.2021 - 16:45]
R
(Пользователи)
- Регистрация:
- 12.07.21
- Сообщений:
- 3
Re: "Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста...
Отправлено: 12.07.21 - 23:32
Цитата:
Рука руку моет, надеюсь я ошибаюсь...
elektron:
Рука руку моет, надеюсь я ошибаюсь...
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