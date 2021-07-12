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≡ 7 слитков-самородков золота пытались провезти через "Кайрак" в Россию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41910
7 слитков-самородков золота пытались провезти через "Кайрак" в Россию
Отправлено: 12.07.21 - 17:39
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По словам женщины, у которой их обнаружили, коробку со слитками попросил провезти ее случайный знакомый и она не знала, что находится внутри. Инцидент произошел 8 июля на пункте пропуска "Кайрак".
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
881
Re: 7 слитков-самородков золота пытались провезти через...
Отправлено: 12.07.21 - 17:39
#1
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Случайный знакомый!? Вот бы мне так в жизни повезло, подошёл Вася, перевезти пакет на пару килограмм... Я бы даже границу не пересекал!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10348
7 слитков-самородков золота пытались провезти через "Кайрак" в Россию
Отправлено: 12.07.21 - 18:08
#2
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Контрабандисты завязываете уже работать с разными мутными непрофи. Работайте с нормальными ,325 грамм золота не предлагать работаем только по крупному . 500 кг не меньше. Наркоту тоже не предлагать .
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2466
Re: 7 слитков-самородков золота пытались провезти через...
Отправлено: 12.07.21 - 20:38
#3
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Слиток и самородок - это разные понятия!
Слиток - это очищенное золото, сделанное производителем по стандарту. А самородок - сформировавшийся естественным образом элемент.
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