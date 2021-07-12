Отправлено: - 19:34

Ну что сказать, бардак полный. Выход один, в суд подавать, возможно коллективную петицию. Перед изъятием по хорошему должен был акт состояния составляться. Теперь, те кто изымали, пускай и возмещают ущерб. Они в первую очередь несут всю ответственность, за то, что бы имущество было возвращено в прежнем виде и состоянии. А изыматели потом могут (должны) требовать возмещения ущерба с ЖКХ и охранной фирмы. И те и другие должны быть застрахованы. Если нет, то должны были или с ответственностью выполнять свои услуги и обязанности, или кошельком возмещать. Только тогда будет толк в правовом государстве. Но то в правовом.