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"Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на проспекте Назарбаева не могут справиться второй день в Костанае
"Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на проспекте Назарбаева не могут справиться второй день в Костанае
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