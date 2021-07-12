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≡ 20 автомобилей обокрали на штрафстоянке в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41909
20 автомобилей обокрали на штрафстоянке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 16:02
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"Наша машина стояла на продаже, и за нее уже внесли залог, чтобы оплатить просрочку кредита. А вместо этого у нас теперь новая проблема. Причем говорят, что у многих так обокрали машины", - рассказала Алена Черний.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12333
Re: 20 автомобилей обокрали на штрафстоянке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 16:02
#1
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///передает корреспондент Tengrinews.kz.///

///редакцию обратилась жительница Костаная///

новости Кустаная узнаем из тенгри,
информбюро...
да уж...
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
881
20 автомобилей обокрали на штрафстоянке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 17:49
#2
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Уголовные дела завершены? И? Суд не нашел конечно же виновных? Не иначе инопланетяне разбоем занимаются.
Лучшая защита от инопланетян - видеокамера, много видеокамер. Инопланетяне панически бояться видеокамер! Особенно тех, которые кроме силуэтов показать ничего больше не могут!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4738
Re: 20 автомобилей обокрали на штрафстоянке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 18:19
#3
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Если не могут сохранить имущество, тогда оставляйте у должника под сохранную расписку. Теперь крайних не найти. Прямо издевательство над людьми.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10347
Re: 20 автомобилей обокрали на штрафстоянке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 18:28
#4
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Пофиг У меня была не большая куча автомобилей . Не кто у меня их не забирал на всякием штрафстоянки . Наверно потому-что я законопослушный гражданин . Не можете содержать автомобиль, гоняйте на велосипедах тогда
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7285
Re: 20 автомобилей обокрали на штрафстоянке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 19:34
#5
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Ну что сказать, бардак полный. Выход один, в суд подавать, возможно коллективную петицию. Перед изъятием по хорошему должен был акт состояния составляться. Теперь, те кто изымали, пускай и возмещают ущерб. Они в первую очередь несут всю ответственность, за то, что бы имущество было возвращено в прежнем виде и состоянии. А изыматели потом могут (должны) требовать возмещения ущерба с ЖКХ и охранной фирмы. И те и другие должны быть застрахованы. Если нет, то должны были или с ответственностью выполнять свои услуги и обязанности, или кошельком возмещать. Только тогда будет толк в правовом государстве. Но то в правовом. :-x
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