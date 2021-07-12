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≡ "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на проспекте Назарбаева не могут справиться второй день в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41909
"Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на проспекте Назарбаева не могут справиться второй день в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 12:48
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Всю ночь здесь откачивали воду несколько тракторов и грузовых машин. Однако в грязном море воды под путепроводом до сих пор тонут автомобильные номера, глохнут машины, а пешеходы отчаянно отпрыгивают от затапливающих тротуары волн.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4738
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 18:32
#15
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А не легче ли по краю дороги просто вырыть канаву для отвода воды. Подобные канавы устроены по всей Алматы,
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22176
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 18:52
#16
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Цитата:
сайлау курманов:
Подобные канавы устроены по всей Алматы,

Да, видел такое. Арык - называется... :lol: ;-)
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I
§ Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
18
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 19:07
#17
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А не легче ли по краю дороги просто вырыть канаву для отвода воды. Подобные канавы устроены по всей Алматы,

Говорят же, низина. И куда будет уходит по этим канавам вода?
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
972
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 19:08
#18
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Цитата:
Тот самый:
Встречные перед собой гонят волну, которая бьёт по бамперу, номер изгибается и вылетает. А некоторые залетают в воду на скорости.

Однако)) Никогда бы не подумал. Спасибо!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10347
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 19:48
#19
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Непонятно. У нас в городе оказывается куча смелых людей. В принципе можно объехать этот мост .но На видео люди очень рискуют Прут по проспекту. Фиг с этими камазами там они без воды через месяц двигатель делают постояно Даф то куда прет? Там ремонт двигателя равен цене нового джипа
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