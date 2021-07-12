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≡ EURO 2020: англичане не сумели на своем поле завоевать чемпионский титул
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41909
EURO 2020: англичане не сумели на своем поле завоевать чемпионский титул
Отправлено: 12.07.21 - 16:40
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В Лондоне, на стадионе Уэмбли, прошел главный на континенте футбольный матч этого лета - финал чемпионата Европы. Этот матч стал домашним для впервые в своей истории вышедшей в финал ЕВРО сборной Англии, соперником которой были футболисты Италии.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12333
Re: EURO 2020: англичане не сумели на своем поле завоевать...
Отправлено: 12.07.21 - 16:40
#1
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///справился голкипер сборной Англии Джанлуиджи Доннарумма.///

///Признанный лучшим игроком ЕВРО голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма парирует удар///

загадка для неискушенных...
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