Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+14°C
  • 754 мм рт.ст.
  • 82% влажность
  • С, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 20 автомобилей обокрали на штрафстоянке в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41909
20 автомобилей обокрали на штрафстоянке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 16:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Наша машина стояла на продаже, и за нее уже внесли залог, чтобы оплатить просрочку кредита. А вместо этого у нас теперь новая проблема. Причем говорят, что у многих так обокрали машины", - рассказала Алена Черний.
Читать новость

a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12333
Re: 20 автомобилей обокрали на штрафстоянке в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 16:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///передает корреспондент Tengrinews.kz.///

///редакцию обратилась жительница Костаная///

новости Кустаная узнаем из тенгри,
информбюро...
да уж...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: КГСПС

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS