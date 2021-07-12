Отправлено: - 16:02

"Наша машина стояла на продаже, и за нее уже внесли залог, чтобы оплатить просрочку кредита. А вместо этого у нас теперь новая проблема. Причем говорят, что у многих так обокрали машины", - рассказала Алена Черний.