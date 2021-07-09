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≡ НПП «Атамекен» предлагает передвинуть сроки вакцинации: для...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41909
НПП «Атамекен» предлагает передвинуть сроки вакцинации: для...
Отправлено: 09.07.21 - 17:30
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НПП «Атамекен» предлагает передвинуть сроки вакцинации: для педагогов, врачей, военных - до 15 августа, для граждан, задействованных в других сферах деятельности, достижение полного курса до 15 сентября 2021 года. Поддерживаете ли вы это предложение?
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
154
Re: НПП «Атамекен» предлагает передвинуть сроки вакцинации: для...
Отправлено: 09.07.21 - 17:30
#1
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Вот и Юрьев день настал,хотя прокурор бил себя пяткой в грудь на митинге что штрафовать никого не будут. Но его слова гроша ломанного не стоят,брешут всю свою жизнь и глазом не моргнув
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1881
Re: НПП «Атамекен» предлагает передвинуть сроки вакцинации: для...
Отправлено: 11.07.21 - 11:15
#2
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Цитата:
Охотник:
штрафовать никого не будут.


Как могут, аким и прокурор провинциального города, не выполнять решения вышестоящих, центральных, органов: - бред какой то, или же очередной РАЗВОД лохов перед телекамерой.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
469
НПП «Атамекен» предлагает передвинуть сроки вакцинации: для...
Отправлено: 12.07.21 - 15:52
#3
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НГ, когда в ваших голосованиях появится пятый пункт "Не согласен ни с одним из предложенных вариантов"?

[Исправлено: самый умный, 12.07.2021 - 15:53]
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