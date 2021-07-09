Re: НПП «Атамекен» предлагает передвинуть сроки вакцинации: для...

Отправлено: - 17:30

Вот и Юрьев день настал,хотя прокурор бил себя пяткой в грудь на митинге что штрафовать никого не будут. Но его слова гроша ломанного не стоят,брешут всю свою жизнь и глазом не моргнув