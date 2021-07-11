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600 млн тенге сверх выделенных весной 1,2 млрд тенге хотят потратить на ФК "Тобол" из госбюджета в Костанае
600 млн тенге сверх выделенных весной 1,2 млрд тенге хотят потратить на ФК "Тобол" из госбюджета в Костанае
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