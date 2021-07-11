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≡ 600 млн тенге сверх выделенных весной 1,2 млрд тенге хотят потратить на ФК "Тобол" из госбюджета в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41909
600 млн тенге сверх выделенных весной 1,2 млрд тенге хотят потратить на ФК "Тобол" из госбюджета в Костанае
Отправлено: 11.07.21 - 17:24
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Деньги выделят на обеспечение участия команды в квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА, а также в Кубке РК в 2021 году. Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 17 июля в 10.00.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
654
Re: 600 млн тенге сверх выделенных весной 1,2 млрд тенге хотят...
Отправлено: 11.07.21 - 17:24
#1
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Пока суть да дело - руби бабло смело
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
460
Re: 600 млн тенге сверх выделенных весной 1,2 млрд тенге хотят...
Отправлено: 12.07.21 - 15:00
#2
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Вот он,настоящий "престиж" страны.
Цитата:
Еще 600 млн тенге сверх выделенных весной 1,2 млрд тенге хочет потратить на футбол акимат Костанайской области, передает корреспондент КазТАГ

Источник:

Пздц.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7569
Re: 600 млн тенге сверх выделенных весной 1,2 млрд тенге хотят...
Отправлено: 12.07.21 - 15:40
#3
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Цитата:
Сергей kst:
Вот он,настоящий "престиж" страны.

Это называется "урвать и возвысится"... в должности, в карьере, в трансферной цене.
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