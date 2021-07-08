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≡ EURO 2020: автогол, овертайм, нереализованный пенальти и первый финал родоначальников игры
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41905
EURO 2020: автогол, овертайм, нереализованный пенальти и первый финал родоначальников игры
Отправлено: 08.07.21 - 10:00
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Ни разу не доходившие до финала англичане очень активно начали встречу. Но датчане были готовы к этому и, выдержав стартовый натиск, с середины тайма стали остро контратаковать, подолгу находясь на половине поля соперника.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12330
EURO 2020: автогол, овертайм, нереализованный пенальти и первый финал родоначальников игры
Отправлено: 08.07.21 - 10:00
#1
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всего один выезд на материк за весь чемпионат
у англичан, остальные дома в Лондоне.
остальные летали туда-сюда.
и это не пенальти, а откровенный нырок.
Нырки – это же фирменный стиль Стерлинга.
об этом похоже знают все, кроме главного судьи этого матча.

[Исправлено: alex_60, 08.07.2021 - 10:03]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12330
Re: EURO 2020: автогол, овертайм, нереализованный пенальти и...
Отправлено: 12.07.21 - 08:08
#2
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опять дополнительные таймы, опять пенальти.
может сразу пенальти сделать,
чего бегать 120 минут.
одна радость что англия не выиграла.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
228
EURO 2020: автогол, овертайм, нереализованный пенальти и первый финал родоначальников игры
Отправлено: 12.07.21 - 13:39
#3
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Странный чемп. Значение английского футбола (не путать с их лигой) и их сборной в мировой иерархии, мягко говоря, несколько преувеличено прессой. Особенно забавно было смотреть как тряслись коленки у их молодых черных звезд, когда они на пенальти выходили. Правильно о них Аршавин сказал - три бездарности за 380 миллионов.
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