EURO 2020: автогол, овертайм, нереализованный пенальти и первый финал родоначальников игры

Отправлено: - 13:39

Странный чемп. Значение английского футбола (не путать с их лигой) и их сборной в мировой иерархии, мягко говоря, несколько преувеличено прессой. Особенно забавно было смотреть как тряслись коленки у их молодых черных звезд, когда они на пенальти выходили. Правильно о них Аршавин сказал - три бездарности за 380 миллионов.