Отправлено: - 14:36

arman_kst:

акже сделать дорогу от аэропорта до мкрн Береке, чтобы в случае затопления под мостом на аэропорт,

Цитата:Ну... Переезд по Уральской разблокировать и на его месте путепровод воткнуть