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"Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на проспекте Назарбаева не могут справиться второй день в Костанае
"Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на проспекте Назарбаева не могут справиться второй день в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41905
"Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на проспекте Назарбаева не могут справиться второй день в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 12:48
Всю ночь здесь откачивали воду несколько тракторов и грузовых машин. Однако в грязном море воды под путепроводом до сих пор тонут автомобильные номера, глохнут машины, а пешеходы отчаянно отпрыгивают от затапливающих тротуары волн.
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Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 12:48
Цитата:
Ну да, таблички менять - это не проблему решать!
Юбилейный - так вообще гиблое место.
И в старой части есть места, где ни один типа руководитель не может избавиться от воды. Например, перекрестки Маяковского-Быковского или вот Урицкого-Тарана...та еще ж...а:
По отремонтированной в 2019 году дороге-ливневке в 9 микр. как всегда многоводье. Но чтобы перейти надо обойти пол микрорайона, чтобы добраться до плиты.
Это еще школа на каникулах.
Самым слабым местом по традиции оказался участок проспекта Назарбаева
Ну да, таблички менять - это не проблему решать!
Юбилейный - так вообще гиблое место.
И в старой части есть места, где ни один типа руководитель не может избавиться от воды. Например, перекрестки Маяковского-Быковского или вот Урицкого-Тарана...та еще ж...а:
По отремонтированной в 2019 году дороге-ливневке в 9 микр. как всегда многоводье. Но чтобы перейти надо обойти пол микрорайона, чтобы добраться до плиты.
Это еще школа на каникулах.
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 13:12
Цитата:
с советских времен лежит труба диметром 500 мм.
За 30 лет, независимости,
заменить не смогли?...
с советских времен лежит труба диметром 500 мм.
За 30 лет, независимости,
заменить не смогли?...
"Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на проспекте Назарбаева не могут справиться второй день в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 13:19
Цитата:
ну когда? когда этим заниматься? Таблички менять же надо.
drakon:
заменить не смогли?...
заменить не смогли?...
ну когда? когда этим заниматься? Таблички менять же надо.
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 13:25
Необходимо построить новую дорогу над жд дорогой от мкрн. Береке до Тарана, там предусмотреть также пешеходную и велосипедную дорожку. Тогда в случае затопления, можно будет проехать до центра без проблем. Также сделать дорогу от аэропорта до мкрн Береке, чтобы в случае затопления под мостом на аэропорт, можно было проехать в центр жителям мкрн. Аэропорт.
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 13:31
Цитата:
А на ПСД, денег - хватит, в Казахстане?
В Костанае, ясно - не хватит...
arman_kst:
Необходимо построить новую дорогу над жд дорогой от мкрн. Береке до Тарана,
Необходимо построить новую дорогу над жд дорогой от мкрн. Береке до Тарана,
А на ПСД, денег - хватит, в Казахстане?
В Костанае, ясно - не хватит...
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 13:40
Цитата:
У них в плане указана дорога была, пусть защищают проект для выделения средств из бюджета
drakon:
А на ПСД, денег - хватит, в Казахстане?
А на ПСД, денег - хватит, в Казахстане?
У них в плане указана дорога была, пусть защищают проект для выделения средств из бюджета
R
(Пользователи)
- Регистрация:
- 12.07.21
- Сообщений:
- 1
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 13:57
Уже не первый год чиновники знают об этой проблеме но воз и ныне там, правду говорят готовь сани летом а телегу зимой почему нельзя было подготовить ПСД и найти подрядчика зимой??? У нас всегда так мы были не готовы, зимой много снега, летом слишком жарко или топит в итоге чинуши шевелятся когда петух клюнет...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 202
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 14:36
Цитата:
Ну... Переезд по Уральской разблокировать и на его месте путепровод воткнуть
arman_kst:
акже сделать дорогу от аэропорта до мкрн Береке, чтобы в случае затопления под мостом на аэропорт,
акже сделать дорогу от аэропорта до мкрн Береке, чтобы в случае затопления под мостом на аэропорт,
Ну... Переезд по Уральской разблокировать и на его месте путепровод воткнуть
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 927
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 15:05
Цитата:
А куда это труба отводит воду? Под путепроводом низина, а чтобы вода уходила нужно трубу еще в более низкое место пустить и с положенным уклоном.
Проспект хороший? Когда была Гагарина и ремонт делали положив слой асфальта поверх старого утрамбованного, то да, была хорошая улица. А как сделали капремонт, так ездить невозможно, особенно от Баймагамбетова в сторону Бородина, а это ведь уже пытались исправлять ямы-кочки.
для отвода талых и дождевых вод в районе Гагаринского путепровода с советских времен лежит труба диметром 500 мм. Она е справляется с потоком воды во время ливней. Планируют заменить на трубу 1000 мм протяженностью 1,5 км. - Это самая низкая точка в этом районе города, - объяснил Касимов. - Раньше вода уходила по полям, но после застройки этой части города много воды скапливается под путепроводом. Проспект очень хороший, единственная его проблема - водоотвод, который нужно менять.
А куда это труба отводит воду? Под путепроводом низина, а чтобы вода уходила нужно трубу еще в более низкое место пустить и с положенным уклоном.
Проспект хороший? Когда была Гагарина и ремонт делали положив слой асфальта поверх старого утрамбованного, то да, была хорошая улица. А как сделали капремонт, так ездить невозможно, особенно от Баймагамбетова в сторону Бородина, а это ведь уже пытались исправлять ямы-кочки.
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