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≡ Все глубже в "красную" зону - Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41904
Все глубже в "красную" зону - Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 12.07.21 - 11:43
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За воскресенье, 11 июля, в регионе зарегистрировано 92 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,52%. Днем ранее был выявлен 81 заболевший, темп прироста равнялся 0,46%.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22173
Re: Все глубже в "красную" зону - Заболеваемость КВИ...
Отправлено: 12.07.21 - 11:43
#1
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Вакцинироваться, вакцинироваться... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2447
Re: Все глубже в "красную" зону - Заболеваемость КВИ...
Отправлено: 12.07.21 - 12:09
#2
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Цитата:
drakon:
Вакцинироваться, вакцинироваться...


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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11108
Re: Все глубже в "красную" зону - Заболеваемость КВИ...
Отправлено: 12.07.21 - 12:09
#3
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Цитата:
drakon:
Вакцинироваться, вакцинироваться...

Ходят слухи, что Германия собирается выйти из ЕС и задружить с Россией. Теперь будут Спутником всех прививать в Германии? :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22173
Все глубже в "красную" зону - Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 12.07.21 - 12:12
#4
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Цитата:
maxsaf:
одят слухи, что Германия собирается выйти из ЕС и задружить с Россией.

Давно, пора , вакцинироваться - Спутником... :lol: ;-)
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