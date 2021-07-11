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Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ резко увеличился в Костанайской области
Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ резко увеличился в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41904
Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ резко увеличился в Костанайской области
Отправлено: 11.07.21 - 11:49
В субботу, 10 июля, в Костанайской области зарегистрирован 81 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,46%. В течение последней недели в регионе выявляли 53-54 случая за сутки, темп прироста был на уровне 0,30% - 0, 31%.
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N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 196
Re: Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ...
Отправлено: 11.07.21 - 11:49
Цитата:
В Костанайской области увеличиваются темпы вакцинации. Если две недели назад процедуру ежесуточно проходили в среднем две тысячи человек, то сейчас эта цифра почти в 3 раза выше, рассказывает корреспондент «Хабар 24» 09.07.2021
Прививки
ну што ш
Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ резко увеличился в Костанайской области
В Костанайской области увеличиваются темпы вакцинации. Если две недели назад процедуру ежесуточно проходили в среднем две тысячи человек, то сейчас эта цифра почти в 3 раза выше, рассказывает корреспондент «Хабар 24» 09.07.2021
ну што ш
Re: Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ...
Отправлено: 11.07.21 - 12:29
Цитата:
Сколько из них вакцинированных кто-нибудь скажет?
Дыма без огня не бывает... Люди не будут говорить о больных вплоть до тяжелого состояния после вакцинации... и в Костанае, и в Затобольске.
10 июля заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 40,
Сколько из них вакцинированных кто-нибудь скажет?
Дыма без огня не бывает... Люди не будут говорить о больных вплоть до тяжелого состояния после вакцинации... и в Костанае, и в Затобольске.
В
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 23.12.06
- Сообщений:
- 7592
Re: Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ...
Отправлено: 11.07.21 - 15:41
Цитата:
Ознакомься:
yudjin:
Ознакомься:
https://innersun.medium.com/%D1%85%D1%83%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-1d2da4afa6fc
I
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.20
- Сообщений:
- 17
Re: Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ...
Отправлено: 11.07.21 - 15:44
Количество вакционированных растет, новых случаев заражения тоже. Почему?
Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ резко увеличился в Костанайской области
Отправлено: 11.07.21 - 17:13
Цитата:
Ознакомился.
Особенность №6 для привитых вообще не вселяет надежду(
Валентин:
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Ознакомился.
Особенность №6 для привитых вообще не вселяет надежду(
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.10.13
- Сообщений:
- 422
Re: Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ...
Отправлено: 11.07.21 - 18:49
Lockdown? Усиливайте темпы "добровольной" вакцинации. Без выбора препарата. Т.к. Кроме спутника нет уже ничего.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1339
Re: Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ...
Отправлено: 11.07.21 - 22:44
Цитата:
Imago:Прививка это заражение вирусом, только в легкой форме. Появляются симптомы, кто-то переносит самостоятельно, а другие бегут в больничку, там фиксируют корону. Вот вам и рост заболеваемости.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 878
Re: Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ...
Отправлено: 12.07.21 - 00:37
Цитата:
У каждой прививки от ковида свой принцип и механизм действия. Причем в некоторых вакцинах вообще нет вируса ковидного ни в каком виде. Поэтому возникает вопрос, а как аденовирусная прививка вообще работает против ковида, не говоря про разновидности штаммов.
Где-то врут...
КГСПС:
Прививка это заражение вирусом
Прививка это заражение вирусом
У каждой прививки от ковида свой принцип и механизм действия. Причем в некоторых вакцинах вообще нет вируса ковидного ни в каком виде. Поэтому возникает вопрос, а как аденовирусная прививка вообще работает против ковида, не говоря про разновидности штаммов.
Где-то врут...
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 116
Re: Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ...
Отправлено: 12.07.21 - 08:55
Цитата:
Так Вы посмотрите на репортажи и фото с прививочных пунктов, а можно и лично увидеть - единицы в масках и вообще никого в перчатках при получении прививки. Как считаете, такое отношение к эпид. режиму со стороны населения будет иметь последствия?
Imago:
Количество вакционированных растет, новых случаев заражения тоже
Количество вакционированных растет, новых случаев заражения тоже
Так Вы посмотрите на репортажи и фото с прививочных пунктов, а можно и лично увидеть - единицы в масках и вообще никого в перчатках при получении прививки. Как считаете, такое отношение к эпид. режиму со стороны населения будет иметь последствия?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 459
Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ резко увеличился в Костанайской области
Отправлено: 12.07.21 - 09:23
Цитата:
Это тот ресурс,которому стоит доверять?
Валентин:
Ознакомься:
Ознакомься:
Это тот ресурс,которому стоит доверять?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 883
Re: Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ...
Отправлено: 12.07.21 - 09:48
Цитата:
Бложик какого-то персонажа, все-равно, что на кухне в разговоре поучаствовать
Валентин:
Ознакомься
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Бложик какого-то персонажа, все-равно, что на кухне в разговоре поучаствовать
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