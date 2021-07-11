Отправлено: - 08:55

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Количество вакционированных растет, новых случаев заражения тоже

Цитата:Так Вы посмотрите на репортажи и фото с прививочных пунктов, а можно и лично увидеть - единицы в масках и вообще никого в перчатках при получении прививки. Как считаете, такое отношение к эпид. режиму со стороны населения будет иметь последствия?