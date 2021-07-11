Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ резко увеличился в Костанайской области
Отправлено: 11.07.21 - 11:49
В субботу, 10 июля, в Костанайской области зарегистрирован 81 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,46%. В течение последней недели в регионе выявляли 53-54 случая за сутки, темп прироста был на уровне 0,30% - 0, 31%. Читать новость
Мы в "красной" зоне - Темп заболеваемости КВИ резко увеличился в Костанайской области
В Костанайской области увеличиваются темпы вакцинации. Если две недели назад процедуру ежесуточно проходили в среднем две тысячи человек, то сейчас эта цифра почти в 3 раза выше, рассказывает корреспондент «Хабар 24» 09.07.2021
У каждой прививки от ковида свой принцип и механизм действия. Причем в некоторых вакцинах вообще нет вируса ковидного ни в каком виде. Поэтому возникает вопрос, а как аденовирусная прививка вообще работает против ковида, не говоря про разновидности штаммов. Где-то врут...
Imago: Количество вакционированных растет, новых случаев заражения тоже
Так Вы посмотрите на репортажи и фото с прививочных пунктов, а можно и лично увидеть - единицы в масках и вообще никого в перчатках при получении прививки. Как считаете, такое отношение к эпид. режиму со стороны населения будет иметь последствия?
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