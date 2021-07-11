maxsaf: Так если бы это только он делал. Это становится вирусным, многим теперь хочется внести свою лепту.
Ну в целом - пусть занимаются. Но если это приобретёт массовый характер, думаю нужно как-то на законодательном уровне решать. Все-таки интересный момент с точки зрения рыночной экономики - приходит посетитель, к нему там относятся "неуважительно", а он ещё и требует обслуживания, чтобы пренепременно отдать свои деньги именно этому заведению, которое к нему "неуважительно" относится. Цитата:
maxsaf: Ну да, подливает масла скандальными названиями.
А вот это уже как раз незаконно уже. Ну и в конечном счёте имеется провокация - провоцируют на грубость, а потом требуют извинений. Вполне возможно даже что ставят условие - скажешь на видео извинения - заберу заявление, не скажешь - не заберу.
Victor Yang: Ну в целом - пусть занимаются. Но если это приобретёт массовый характер, думаю нужно как-то на законодательном уровне решать.
На законодательном уровне, в части касающейся обращения на государственном языке прописано, неоднократно обсуждали. Тем более бильярдная частное заведение, тут-же на форуме как доморощенные и зарубежные грамотеи отмечали ранее, что должны обслуживать на государственном языке. Тогда в данном случае обязательно кто-то должен был общаться с клиентом заведения на казахском языке. Девушки наверняка не знают про движение Тіл майданы и за Куата, при этом категорически отказались обслужить клиента на казахском языке обращения. Да и с каких пор обращение на языке государства стало проявлением национализма?
Kairat stayer: На законодательном уровне, в части касающейся обращения на государственном языке прописано, неоднократно обсуждали.
В данном случае персонал бильярдной не знает требований законов, нормативно правовых актов, при этом незнание закона не освобождает от ответственности. Да частная территория, просто прописанные требования нужно исполнять, тогда не будет таких конфликтов и инцидентов.
Возможно хозяин заведения должен был разъяснить персоналу при отборе, инструктажах и.т.д. правила обслуживания клиентов, в части касающийся языков обращения, если персонал не удосужился вникать в эти вопросы. Следует учесть, что не все-же такие грамотные как наши отдельные зарубежные поуехавщие, но все равно это не снимает ответственности доморощенных занятых работой в сфере обслуживания.
maxsaf: Да фиг с ним с движением - они даже не знают сколько государственных языков в КЗ
Не думаю, что все молодые люди повально такие, малограмотные и моноязычные. Лично я за полиязычие молодёжи, чем больше языков они будут знать, тем лучше для них. Более 4 лет тому назад Нашему Земляку отмечал, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Подрастает не совковое, а новое поколение, которые в перспективе будут 3 и более язычными, казахоязычные граждане на латиницу перейдут и с южных регионов дети будут далее приезжать учиться и работать здесь, потому, что население области ранее была более 1 миллиона 200 тысяч, в настоящее время менее 900 тысяч. Всё это естественные процессы и наши внутренние дела, пусть и другие народы проживающие у нас развивают свою культуру, языки обычаи и традиции, никто же не запрещает.
maxsaf: Это претензия какая-то или все таки комплимент?
Где зарубежные поуехавщие конечно compliment (комплемент), а где отмечено зарубежные грамотеи, фраза вырвана из контекста, там речь и за доморощенных тоже шла. В основном большинство форумчан более менее грамотные, за исключением отдельных экспертов по всем направлениям.
maxsaf: Чем больше языков - тем дороже картошка. Пи... - не мешки ворочать если каждый второй будет профессором лингвистики - кто тогда будет барашков пасти и морковку сажать?
Давайте не путать хрен с морковкой, у нас особой нехватки кадров, в том числе рабочих специальностей, фермеров и.т.д. нет, барашков пасти и овощи сажать гастарбайтеров миллионами как некоторые страны не приглашаем. Полиязычие - подразумевает знание двух и более языков. В той-же хвалёной Европе молодёжь кроме своих национальных языков знают ещё и английский, при этом каждый второй не является лингвистом.
Вчера был в овощном магазине, картофель в районе 190-200 тенге за килограмм, помидоры Азербайджанские и Казахстанские южные от 450-500 тенге за килограмм, капуста 130 тенге ну и огурцы более 200 тенге. Если вы имеете ввиду недавнее подорожание морковки, так это временное явления. Цены еще заметно не упали, более 600 тенге за килограмм, скоро поспеет новый урожай и станет дешевле. При этом подорожание отмечается и у наших ближайших соседей в России. На прямой линии В.В.Путину задали вопрос почему бананы стоят 78 рублей за килограмм, а морковь 110 рублей. Он ответил, что фермеры не удовлетворили внутренний спрос, закупается из Белоруссии, Турции и.т.д. Аналогичные проблемы скорее всего и у нас отмечаются.
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