Отправлено: - 12:29

10 июля заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 40,

Цитата:Сколько из них вакцинированных кто-нибудь скажет?Дыма без огня не бывает... Люди не будут говорить о больных вплоть до тяжелого состояния после вакцинации... и в Костанае, и в Затобольске.