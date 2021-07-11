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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14134
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.07.21 - 09:54
#3886
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Цитата:
maxsaf:
Так если бы это только он делал. Это становится вирусным, многим теперь хочется внести свою лепту.

Ну в целом - пусть занимаются. Но если это приобретёт массовый характер, думаю нужно как-то на законодательном уровне решать. Все-таки интересный момент с точки зрения рыночной экономики - приходит посетитель, к нему там относятся "неуважительно", а он ещё и требует обслуживания, чтобы пренепременно отдать свои деньги именно этому заведению, которое к нему "неуважительно" относится.
Цитата:
maxsaf:
Ну да, подливает масла скандальными названиями.

А вот это уже как раз незаконно уже. Ну и в конечном счёте имеется провокация - провоцируют на грубость, а потом требуют извинений. Вполне возможно даже что ставят условие - скажешь на видео извинения - заберу заявление, не скажешь - не заберу.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2238
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.07.21 - 11:06
#3887
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Цитата:
Victor Yang:
Ну в целом - пусть занимаются. Но если это приобретёт массовый характер, думаю нужно как-то на законодательном уровне решать.


На законодательном уровне, в части касающейся обращения на государственном языке прописано, неоднократно обсуждали. Тем более бильярдная частное заведение, тут-же на форуме как доморощенные и зарубежные грамотеи отмечали ранее, что должны обслуживать на государственном языке. Тогда в данном случае обязательно кто-то должен был общаться с клиентом заведения на казахском языке. Девушки наверняка не знают про движение Тіл майданы и за Куата, при этом категорически отказались обслужить клиента на казахском языке обращения. Да и с каких пор обращение на языке государства стало проявлением национализма?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2238
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.07.21 - 11:14
#3888
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Цитата:
Kairat stayer:
На законодательном уровне, в части касающейся обращения на государственном языке прописано, неоднократно обсуждали.


В данном случае персонал бильярдной не знает требований законов, нормативно правовых актов, при этом незнание закона не освобождает от ответственности. Да частная территория, просто прописанные требования нужно исполнять, тогда не будет таких конфликтов и инцидентов.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2238
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.07.21 - 11:24
#3889
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Возможно хозяин заведения должен был разъяснить персоналу при отборе, инструктажах и.т.д. правила обслуживания клиентов, в части касающийся языков обращения, если персонал не удосужился вникать в эти вопросы. Следует учесть, что не все-же такие грамотные как наши отдельные зарубежные поуехавщие, но все равно это не снимает ответственности доморощенных занятых работой в сфере обслуживания.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11104
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.07.21 - 13:14
#3890
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Цитата:
Kairat stayer:
Девушки наверняка не знают про движение Тіл майданы

Да фиг с ним с движением - они даже не знают сколько государственных языков в КЗ :lol:

Цитата:
Kairat stayer:
В данном случае персонал бильярдной не знает требований законов, нормативно правовых актов, при этом незнание закона не освобождает от ответственности.

Как им вообще лицензию дали, если они не знают как обслуживать?

Цитата:
Kairat stayer:
Следует учесть, что не все-же такие грамотные как наши отдельные зарубежные поуехавщие

Цитата:
Kairat stayer: зарубежные грамотеи

Это претензия какая-то или все таки комплимент? :lol:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2238
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.07.21 - 14:02
#3891
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Цитата:
maxsaf:
Да фиг с ним с движением - они даже не знают сколько государственных языков в КЗ


Не думаю, что все молодые люди повально такие, малограмотные и моноязычные. Лично я за полиязычие молодёжи, чем больше языков они будут знать, тем лучше для них. Более 4 лет тому назад Нашему Земляку отмечал, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Подрастает не совковое, а новое поколение, которые в перспективе будут 3 и более язычными, казахоязычные граждане на латиницу перейдут и с южных регионов дети будут далее приезжать учиться и работать здесь, потому, что население области ранее была более 1 миллиона 200 тысяч, в настоящее время менее 900 тысяч. Всё это естественные процессы и наши внутренние дела, пусть и другие народы проживающие у нас развивают свою культуру, языки обычаи и традиции, никто же не запрещает.

Подробнее здесь:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2238
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.07.21 - 14:07
#3892
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Цитата:
maxsaf:
Это претензия какая-то или все таки комплимент?


Где зарубежные поуехавщие конечно compliment (комплемент), а где отмечено зарубежные грамотеи, фраза вырвана из контекста, там речь и за доморощенных тоже шла. В основном большинство форумчан более менее грамотные, за исключением отдельных экспертов по всем направлениям.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11104
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.07.21 - 22:10
#3893
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Цитата:
Kairat stayer:
Лично я за полиязычие молодёжи, чем больше языков они будут знать, тем лучше для них.

Чем больше языков - тем дороже картошка. Пи... - не мешки ворочать :lol: если каждый второй будет профессором лингвистики - кто тогда будет барашков пасти и морковку сажать?
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