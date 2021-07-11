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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=42496 не могут вызвать к себе в кабинет членов комиссии, а Баранбаев смог.Источник:

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=42496 Ранее Баранбаева уже привлекали к дисциплинарной ответственности - ему сделали замечание за нарушение правил информационной безопасности.Источник:

Цитата:а потому что Баранбаеву Законы не писаны: ни официальные , ни моральные.... И он продолжит это делать хоть запонижайте его в должностях... Цитата:Чихал он не все это...И таких немало ...