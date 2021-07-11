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≡ "Усматриваем конфликт интересов" – Наказать заместителя акима района за давление на членов жилищной комиссии рекомендовал совет по этике в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41902
"Усматриваем конфликт интересов" – Наказать заместителя акима района за давление на членов жилищной комиссии рекомендовал совет по этике в Костанае
Отправлено: 11.07.21 - 12:09
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Заместитель акима района им. Беимбета Майлина Даурен БАРАНБАЕВ пытался приватизировать квартиру в селе Айет. А когда ему отказали, пригласил к себе в кабинет членов жилищной комиссии на разговор. Инцидент разбирали на заседании совета по этике.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4735
Re: "Усматриваем конфликт интересов" – Наказать...
Отправлено: 11.07.21 - 12:09
#1
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снижается морально-психологический
Даже во время тотальной автократии и культа личности известных всем исторических персон, чиновники даже в мыслях не допускали еще прижизненное переименование городов и улицы, с памятниками и прочее.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4628
Re: "Усматриваем конфликт интересов" – Наказать...
Отправлено: 11.07.21 - 12:43
#2
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Цитата:
не могут вызвать к себе в кабинет членов комиссии, а Баранбаев смог.
Источник:

а потому что Баранбаеву Законы не писаны: ни официальные , ни моральные.... И он продолжит это делать хоть запонижайте его в должностях... Цитата:
Ранее Баранбаева уже привлекали к дисциплинарной ответственности - ему сделали замечание за нарушение правил информационной безопасности.Источник:

Чихал он не все это...
И таких немало ...
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
147
Re: "Усматриваем конфликт интересов" – Наказать...
Отправлено: 11.07.21 - 13:39
#3
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В акимате района есть две вакансии главного специалиста: в юридическом и организационно-контрольном отделах.
Это они серьезно?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
638
Re: "Усматриваем конфликт интересов" – Наказать...
Отправлено: 11.07.21 - 17:37
#4
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Злоупотребление служебным положением
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