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≡ В WhatsApp исчезнет раздражающая многих особенность
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41902
В WhatsApp исчезнет раздражающая многих особенность
Отправлено: 11.07.21 - 17:30
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Сейчас сервис для экономии трафика и памяти в смартфоне сжимает визуальный контент, часто нанося вред качеству. Теперь же WhatsApp эту проблему решит настройкой качества видео и изображений.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
638
Re: В WhatsApp исчезнет раздражающая многих особенность
Отправлено: 11.07.21 - 17:30
#1
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Да сжимает и качество падает. Особенно заметно это в статусах
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